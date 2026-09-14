Río de Janeiro estrena su primera Semana del Arte con más de 400 actividades en la ciudad

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Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- Río de Janeiro tendrá por primera vez una semana entera dedicada al arte, con una programación que incluye música, teatro, danza, literatura, cine y artes plásticas, y que abarcará más de 400 actividades, en su mayoría gratuitas, según informó este lunes la alcaldía municipal.

La iniciativa, que abrirá sus puertas este miércoles y se extenderá hasta el próximo 27 de septiembre, integrará 74 festivales en nueve polos culturales y tres grandes escenarios, principalmente en el centro de la ciudad.

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"Estamos integrando, bajo una misma política, diferentes áreas del sector cultural. Tendremos decenas de festivales integrados", afirmó el alcalde Eduardo Cavaliere en una rueda de prensa.

De acuerdo con el burgomaestre, la idea es que la Semana de Arte se convierta en una cita anual y que contribuya a aumentar la circulación de artistas y público, a poner en valor el patrimonio y a dinamizar la economía cultural de Río.

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Para este primer año se prevé que unas 496.000 personas participen del evento, en el que cerca del 90 % de las atracciones y actividades serán gratuitas.

La iniciativa también busca reforzar la ocupación del centro de Río y para ello la programación se distribuirá en nueve polos culturales y en tres grandes escenarios instalados en las céntricas Praça Tiradentes, Praça XV y Lapa.

Según el secretario de Cultura, Lucas Padilha, de los 12 millones de turistas que Río recibe anualmente, más del 50 % visita el centro de la ciudad.

Para la inauguración, la alcaldía tiene preparado un gran evento en los Arcos de Lapa, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, con un espectáculo de luces y un concierto de Diogo Nogueira, uno de los más importantes representantes de la nueva generación de cantautores de samba y pagode en Brasil.

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La programación incluye obras de teatro como "Tarsila do Amaral" y "Senhora dos Afogados"; la feria de arte ArtRio, el Río Harp Festival y la Feria Literaria de las Periferias (FLUP). EFE