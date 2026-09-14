Ministro paraguayo: "Nadie puede negar" la influencia del guaraní en resultados de PISA

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Asunción, 14 sep (EFE).- El ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Luis Ramírez, dijo este lunes que el idioma guaraní, que habla de manera exclusiva casi el 28 % de la población local, influyó en el bajo rendimiento de los estudiantes del país en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).

"Nadie puede negar su influencia", dijo Ramírez durante una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados.

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Los estudiantes paraguayos bajaron en 2025 el rendimiento en ciencias y lectura en comparación con 2022, pero mantuvieron los niveles alcanzados en matemáticas, según el informe PISA, que elaboró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se difundió el martes pasado.

El documento detalló que el 24 % de los estudiantes paraguayos puede entender e interpretar textos sencillos, el 10 % logra resolver problemas con estrategias matemáticas simples y el 24 % puede explicar situaciones cotidianas en contextos científicos básicos. Los resultados de Paraguay fueron inferiores al promedio de los países de la OCDE.

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Pero el ministro preguntó si era "justo" evaluar de la misma manera a quienes solo hablan guaraní o son bilingües, al tiempo que apuntó que algunas regiones de España con idiomas propios se negaron a rendir la prueba PISA en español.

"No es justificación, es solo para que se entienda el contexto", agregó el funcionario.

Paraguay es un país bilingüe, donde 38,7 % de la población de 5 años en adelante habla tanto guaraní como castellano en el hogar, mientras que el 27,9 % usa solo el guaraní y el 30,9 % únicamente el castellano.

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"No es para quedarnos en el idioma, es para quedarnos en la cantidad de acciones que influyen (en los resultados)", insistió Ramírez.

Con todo, esta jornada la Academia de la Lengua Guaraní (ALG) negó que el idioma sea la causa del bajo rendimiento de los escolares paraguayos.

"El guaraní ni ninguna otra lengua puede ser la causa del bajo rendimiento académico. Ningún estudio serio en sociolingüística educativa sostiene que el bilingüismo o multilingüismo represente un obstáculo para el aprendizaje", indicó la ALG en un comunicado.

Por otro lado, el titular de Educación apuntó contra la poca preparación de los docentes y la falta de disciplina de los alumnos como otras de las causas de los malos resultados.

"Lo primero que perdimos es la disciplina", dijo, si bien matizó que Paraguay no se puede "comparar con sociedades que son disciplinadas" como Hong Kong, que obtuvo resultados por encima del promedio de la OCDE.

El informe también reveló que el 33 % de los estudiantes paraguayos está entre los "más desfavorecidos" de los que realizaron la prueba PISA en 2025.

En este país suramericano unos 6.510 estudiantes de 293 escuelas completaron la evaluación en matemáticas, lectura o ciencias de PISA. EFE