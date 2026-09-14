MSF denuncia que uno de sus trabajadores ha resultado herido tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza

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La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado este lunes que uno de sus trabajadores ha resultado herido como consecuencia de un ataque israelí perpetrado en la víspera en la ciudad de Gaza a tan solo dos metros de distancia de su convoy humanitario.

El autobús --que ha quedado gravemente dañado pese a que se encontraba identificado como vehículo humanitario-- transportaba en total a diez trabajadores. Según la ONG, el objetivo atacado, otro vehículo, se encontraba a dos metros de distancia del convoy.

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"El autobús estaba claramente identificado como un vehículo de MSF, con una gran pegatina de MSF visible en su techo. Una vez más, las fuerzas israelíes han demostrado un desprecio flagrante por la seguridad del personal humanitario y médico", ha lamentado en un mensaje difundido en redes sociales.

La ONG ha reiterado que "ningún lugar es seguro" en el enclave palestino. "Los civiles, los trabajadores de la salud y el personal humanitario deben ser protegidos. Los vehículos médicos y humanitarios claramente identificados deben quedar exentos de ataques", ha dicho.

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo lunes a más de 1.370 los palestinos muertos por ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que hasta la fecha se han documentado 1.372 muertos y 4.659 heridos, incluidos dos fallecidos y 25 heridos a causa de los ataques perpetrados por las tropas israelíes contra la Franja durante las últimas 24 horas.

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