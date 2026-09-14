El ataque del sábado a la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Ucrania deja dos muertos y dos heridos

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ArcelorMittal ha informado este lunes de que su planta siderúrgica de Krivói Rog (Ucrania) fue atacada el pasado sábado con misiles balísticos, lo que provocó que dos trabajadores de empresas auxiliares perdieran la vida y que dos empleados de la propia multinacional resultasen heridos.

Según el comunicado emitido por la compañía, el bombardeo se concentró en el Complejo de Producción de Arrabio número 1, en lo que supone el segundo ataque de este tipo de las últimas cinco semanas. El anterior, ejecutado el pasado mes de agosto, dejó otros dos muertos.

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ArcelorMittal ha indicado que un equipo técnico se ha desplazado a la fábrica para evaluar el alcance de los daños y determinar qué reparaciones serán necesarias. En cualquier caso, ha reconocido que "aún es demasiado pronto" para establecer un calendario fiable sobre la reconstrucción.

"La producción de acero en las instalaciones de cabecera permanecerá paralizada mientras se efectúan las labores de reparación y el resto de las instalaciones de la planta se están parando o se mantienen en funcionamiento con niveles de producción mínimos", ha resumido ArcelorMittal.

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La metalúrgica ha destacado que dará a conocer "próximamente" más información sobre la situación operativa y los plazos de los arreglos. Además, ha transmitido su "apoyo" a los familiares y allegados de los fallecidos.