El Spotify Camp Nou conocerá este martes si es sede de la final de la Champions League en 2029

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El Comité Ejecutivo de la UEFA celebra este martes un encuentro en la ciudad griega de Tesalónica en el que darán a conocer las sedes de las finales de la Liga de Campeones 2028 y 2029, donde el Spotify Camp Nou es candidato, así como la de la UEFA Women's Champions League de esos mismos años, optando el estadio de San Mamés a una de ellas.

Los puntos principales del orden del día del encuentro celebrado en Tesalónica, con motivo del 'Football in Schools' de la UEFA, será el nombramientos de sedes de las finales de la Champions League 2028 y 2029; las finales de la Europa League 2028 y 2029; las finales de la Conference League 2028 y 2029; las finales de la UEFA Women's Champions League 2028 y 2029; así como la de la Supercopa de la UEFA 2027 y 2028.

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Especialmente atentos a la decisión estarán el FC Barcelona y el Athletic Club, ya que ambos clubes españoles optan a ser sede de final de la Liga de Campeones masculina y femenina.

El feudo barcelonista podría serlo para la edición de la Champions League masculina en 2029, para lo que peleará con el estadio de Wembley. En caso de ser elegida, será la segunda final de la máxima competición continental que albergue el Camp Nou, después de la de 1999 entre Bayern Múnich y Manchester United.

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En el caso de San Mamés, el Athletic Club luchará por volver a ser anfitrión de la máxima competición continental femenina de clubes en 2028, ya que albergó la final de la edición de 2024, en la que el FC Barcelona se proclamó campeón. Así, deberán imponerse a la votación al Parc Olympique de Lyon, a St. Jakob-Park (Basilea) y al Rams Park (Estambul).

Además, a primera hora de la tarde, tendrá lugar un festival de fútbol base en el centro de Tesalónica, en la Plaza Aristóteles, como parte del programa 'Football in Schools' de la UEFA, con una ceremonia de inauguración en la que participarán el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el presidente de la Federación Griega de Fútbol (HFF), Makis Gagatsis.

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Un total de 60 niños y niñas de colegios locales participarán en el festival junto a varias leyendas del fútbol internacional y griego, entre las que se encuentran Oliver Bierhoff, Christian Karembeu, Aljo*a Asanovic, Nadine Kessler, Theodoros Zagorakis, Angelos Basinas, Dimitris Papadopoulos y Dimitra Panteliadou.