Microsoft comparte el Código de Conducta que guiará el desarrollo de sus modelos bajo la visión de una IA Humanista

Guardar

Microsoft ha compartido el borrador del Código de Conducta que establece los valores por los que se guiarán los modelos MAI que, asegura, siguen su visión de una inteligencia artificial (IA) humanista.

El Código de Conducta recoge el enfoque que aplica el gigante tecnológico en el entrenamiento y ejecución de sus modelos de IA, aunque lo hace como parte de una consulta pública para incorporar los comentarios que reciba en la versión final que lanzará a finales de año.

PUBLICIDAD

Aunque no se ha aplicado en sus modelos en desarrollo actual, el Código detalla los comportamientos y valores previstos que tendrán los modelos de 2027 para conseguir una IA humanista, que antepone a las personas y la sociedad y sitúa a la inteligencia artificial en un lugar subordinado y supervisado por humanos.

En él, Microsoft rechaza también cualquier humanización de esta tecnología. Asegura que "la IA humanista está diseñada para apoyar a las personas, no para reemplazarlas. No debe diseñarse para ser una persona", incidiendo en que "no es consciente y no debe diseñarse para imitar la consciencia".

PUBLICIDAD

Y considera que la IA debe contar con restricciones de seguridad, que se implementan en los modelos durante el entrenamiento y la implementación, para que reconozca una cadena de mano y respete las restricciones antes que las instrucciones directas de un usuario u operador.

El Código de Conducta pretende "ser claro y directivo, y dejar igualmente claro qué hace y qué no hace" la inteligencia artificial MAI, si bien "no sustituye los procesos internos o externos de seguridad, legales o de gobernanza", añade Microsoft.

PUBLICIDAD

Hasta la fecha, Microsoft ha lanzado siete modelos MAI, especializados en voz, generación de imagen, programación y seguridad.