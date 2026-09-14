Las 'Leonas', campeonas del mundo, debutan con goleada

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Buenos Aires, 14 sep (EFE).- La selección argentina de hockey sobre hierba debutó con goleada 14-0 sobre Paraguay este lunes en la primera fecha de la etapa clasificatoria en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Las 'Leonas', que hace pocas semanas se consagraron campeonas del mundo, se impusieron con absoluta superioridad sobre Las 'Cimarronas', a quienes superaban por 9-0 al término del segundo cuarto.

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El equipo dirigido por Juan Martín López mostró gran potencia con una escuadra integrada por jugadoras juveniles y siete integrantes de la plantilla que el pasado 29 de agosto logró la copa mundial ante Países Bajos: Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggeser.

Cairó, Casas y Díaz, además, conformaron el seleccionado que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante Paraguay, los goles de las 'Leonas' fueron de Díaz (2), Pilar Palacio (1), Casas (3), Bruggesser (2), Lourdes Pisthon (1), Catalina Andrade (2), Pilar Palacio (1) y Alastra (2).

El conjunto guaraní llegó al partido de este lunes contra las locales con una derrota a cuestas un día antes, cuando enfrentaron a Chile, que les propinó una dura derrota por 16-0.

El domingo también hicieron su debut en el torneo las selecciones femeninas de Uruguay y Perú, en un enfrentamiento que se inclinó para las charrúas sin equivalencias por 12-0.

En la rama masculina, el domingo en Santa Fe se dieron los triunfos de Chile sobre Perú por 7-0 y de Brasil sobre Uruguay por 3-2.

Este lunes y ante Perú será el primer partido de los 'Leones' argentinos, que en el Mundial de Países Bajos no pudieron imitar a sus compatriotas femeninas y lograron el tercer puesto.

Tanto 'Leonas' como 'Leones' son los principales candidatos a quedarse con los oros de este deporte.

De momento el gran dominador del medallero general es Brasil, que ya acumula 29 preseas (14 de oro, 8 de plata y 7 de bronce), seguido por Colombia con 10 (4 oros, 5 platas y 1 bronce) y el local Argentina con 11 (3 oros, 1 plata y 7 bronces).

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Este lunes se han repartido nueve medallas en dos disciplinas.

El ciclismo de montaña femenino consagró a las chilenas Catalina Vidaurre y Florencia Monsálves con oro y plata, respectivamente, mientras que Karen Olimpio, de Brasil, se quedó con el bronce.

En patinaje de velocidad, el podio masculino fue para Santiago Vásquez (oro, Colombia), Jhon Tascon (plata, Colombia) y Ulcuango Jeremy (bronce, Ecuador), mientras que en la rama femenina las medallas fueron para Kollin Castro (oro, Colombia), María Arias (plata, Ecuador) y Sara Muñoz (bronce, Colombia). EFE

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