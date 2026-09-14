Agencias

Las fuerzas de Pakistán matan a tres supuestos milicianos separatistas en una nueva operación en Baluchistán

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Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este lunes a tres presuntos miembros del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) en una nueva operación llevada a cabo en la localidad de Mastung, situada en la provincia de Baluchistán (oeste).

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal paquistaní de noticias, APP, han indicado que las fuerzas paquistaníes lanzaron un ataque con dron contra el vehículo en el que viajaban los sospechosos, antes de agregar que entre los muertos figura un "comandante" del BLA identificado como Naqib.

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El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.

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