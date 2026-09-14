La MLB ficha a niños dominicanos desde los 11 años, según investigación de ProPublica

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Miami (EE.UU.), 14 sep (EFE).- Equipos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) de Estados Unidos cierran acuerdos verbales con niños dominicanos desde los 11 años, antes de la edad permitida, mientras entrenadores y prestamistas se quedan con buena parte de sus bonos, según una investigación de ProPublica.

Las normas de la liga impiden firmar a un jugador antes de los 16 años, pero los equipos sortean estas restricciones con pactos de palabra que en algunos casos alcanzan millones de dólares, detalla el medio investigativo.

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Los equipos pagaron 1.042 millones de dólares en bonos a jóvenes dominicanos entre 2012 y principios de 2026, de acuerdo con el análisis del medio, y hasta 500 millones pasaron casi de inmediato a entrenadores y prestamistas, estiman expertos del sector.

La investigación de ProPublica se centra en el prestamista dominicano Santo Caraballo, a quien presenta como socio de negocios de David 'Big Papi' Ortiz, exestrella de los Medias Rojas de Boston. Caraballo no respondió cuando el medio le envió sus conclusiones.

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En una declaración remitida por su abogado, Ortiz aseguró que nunca autorizó a Caraballo a usar su nombre para ganarse la confianza de jóvenes jugadores o de sus familias, y que se distanció de él hace entre año y medio y dos años.

Un portavoz de la MLB declinó hacer comentarios a ProPublica y se remitió a declaraciones anteriores de responsables de la liga que piden reformar el modelo dominicano.

Cada año, los equipos firman a unos 450 jóvenes dominicanos, y menos del 10 % llegará a jugar en las Grandes Ligas, según datos de la MLB recogidos por ProPublica. EFE