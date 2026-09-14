Sanxenxo reunirá a más de 170 embarcaciones en la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster

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Más de 170 barcos participarán del 18 al 20 de septiembre en la undécima edición de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo y que se disputa en aguas de la ría de Pontevedra, una cita que también pondrá en juego el título del Trofeo Presidente de la Xunta 2026.

Así, la localidad pontevedresa congregará a algunas de las principales clases de la vela de crucero, monotipos, vela clásica y vela ligera. Los cruceros competirán en ORC 0-4, ORC 5 y Open y JCH Veteranos, todos ellos con el Trofeo Diputación de Pontevedra en juego. A ellos se sumarán los monotipos J80, la histórica flota de Xacobeo 6 Metros, los ABANCA Optimist y los equipos de Fundación Talgo Vela Adaptada y Escuela.

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Además, las flotas de ORC y J80 se disputarán el Trofeo Presidente de la Xunta 2026, ya que Sanxenxo acogerá la última prueba del Circuito Gallego de Alto Nivel, que arrancó en julio en A Coruña y continuó después en Ares, Portosín y Baiona.

Entre los equipos que estarán en Sanxenxo figuran dos de los defensores del Trofeo Presidente de la Xunta: El 'Mirfak' de Diego López (CNR Ferrol) y el 'Deep Blue 2.1' de Vicente Cid (RCN Vigo), vencedores en sus respectivas categorías en 2025. El 'Mirfak' llega además como defensor de la victoria conseguida el pasado año en la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, título que también tratará de revalidar el 'Saplicco II' de Joao Serodio (YC do Porto), vencedor de ORC Open en 2025.

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Por otra parte, los Xacobeo 6 Metros regresarán a uno de sus escenarios habituales, mientras que los J80 afrontarán una edición que tendrá además rango de Campeonato Ibérico. Junto a ellos estarán los JCH Veteranos, los equipos de Fundación Talgo Vela Adaptada y Escuela y una numerosa flota de ABANCA Optimist con representación nacional e internacional.

El miércoles 16, en la antesala de la regata, comenzará el Clinic Internacional de Optimist by 541Top, una iniciativa que volverá a reunir en Sanxenxo a jóvenes regatistas llegados desde diferentes puntos no sólo de España, sino también de Gran Bretaña, Noruega, Polonia, Portugal, Italia y Marruecos.

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Además, durante el fin de semana, el village gastronómico del Real Club Náutico de Sanxenxo, de la mano de Galicia Calidade, será el punto de encuentro de regatistas y equipos. Las cenas marineras y la música en directo acompañarán las jornadas del viernes y el sábado, que contará además con la Pool Sailors Party RCNS a medianoche. El domingo, la entrega de trofeos pondrá el broche final a tres días de competición en la ría de Pontevedra.