La UE prorroga siete días las sanciones a 2.600 personas y entidades rusas mientras negocia su renovación

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Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado este lunes prorrogar durante siete días, hasta la medianoche del próximo 22 de septiembre, las sanciones impuestas contra unas 2.600 personas y entidades por la invasión de Ucrania, con el objetivo de ganar más tiempo y seguir debatiendo las medidas restrictivas, que estaba previsto que expiraran el 15 de septiembre.

Así lo han acordado los embajadores de los Veintisiete ante la Unión en una reunión mantenida en Bruselas, en la que han optado por esta prórroga excepcional para dar margen a los países a examinar las propuestas sobre la renovación de las sanciones antes de volver a abordar la cuestión.

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Según ha explicado un portavoz de la Presidencia del Consejo de la UE, que ostenta Irlanda, esta prórroga excepcional busca conceder "tiempo adicional" a los Estados miembro para examinar de manera exhaustiva las propuestas sobre la renovación de las sanciones, mientras continúan las consultas para tratar de alcanzar un acuerdo.

"La renovación de las listas es esencial para seguir debilitando la maquinaria de guerra de Rusia y mantener la presión sobre aquellas personas y entidades que la apoyan, la hacen posible y se benefician de ella", ha defendido el portavoz, que ha señalado que cerrar la renovación es una de las "prioridades" de su país.

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Los Veintisiete deberán completar ahora los procedimientos jurídicos necesarios para hacer efectiva la extensión de siete días y está previsto que los embajadores europeos vuelvan a abordar próximamente la renovación del régimen en una nueva reunión.

Las medidas afectan actualmente a unas 2.600 personas y entidades e incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a su disposición, además de restricciones de viaje a territorio comunitario en el caso de las personas físicas.

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La última renovación de este régimen tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando los Veintisiete acordaron extender durante seis meses, hasta el 15 de septiembre, las sanciones contra los responsables de socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Estas medidas forman parte del amplio paquete de sanciones adoptado por la UE contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con el objetivo de debilitar su base económica, privarla de tecnologías y mercados cruciales y limitar su capacidad para continuar la guerra.

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