Euronext abre la puerta a una fusión con el operador bursátil alemán Deutsche Börse

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Euronext, que opera las bolsas de Ámsterdam, Bruselas, Dublín, Lisboa, Oslo, Milán y París, ha tendido la mano al también operador bursátil alemán Deutsche Börse para fusionar sus negocios y crear un gigante de las bolsas de valores en Europa.

"Una operación que tendría sentido es la fusión de los negocios de mercados de valores", ha destacado el consejero delegado de Euronext, Stéphane Boujnah, al ser preguntado por la posible operación en una entrevista del diario 'Financial Times'.

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Deutsche Börse, con sede en Fráncfort, opera la infraestructura de mercados financieros más importante de Alemania. Posee el DAX, principal índice bursátil alemán y al cual pertenece como compañía, y Xetra, sistema electrónico de negociación de acciones.

"El mercado de renta variable alemán tiene poca profundidad, mientras que el de Euronext es profundo. Por tanto, habría muchas sinergias al acercar los mercados de renta variable, de modo que pudiéramos contar con un mercado único capaz de atender las necesidades del PIB de las tres mayores economías de Europa", ha destacado Boujnah.

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No obstante, la operación no estaría exenta de problemas regulatorios, aunque la propuesta lleva sobre la mesa desde hace décadas con el objetivo de crear un gran operador bursátil capaz de competir con Estados Unidos.

"En cuanto a esta gran operación, las cuestiones de competencia son bien conocidas, pero, sobre el papel, resulta interesante para Europa plantearse la creación de una infraestructura de mercado paneuropea de escala mundial", ha señalado el consejero delegado de Euronext.

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Precisamente, Boujnah ha afirmado que la fusión debería surgir desde las propias compañías y no que la Unión Europea dirija una operación "desde arriba", ya que actualmente está flexibilizando su postura respecto a ciertas operaciones de este tipo.

"No existen conversaciones entre nosotros y Euronext sobre una posible fusión", ha asegurado por su parte Deutsche Börse, que ha añadido que tiene "sus negocios arraigados en todos los centros financieros europeos. Llevamos más de dos décadas construyendo las bases de un ecosistema sólido de mercados de capitales en Europa".

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Las acciones de Deutsche Börse subieron un 2% durante la jornada, mientras que los títulos de Euronext repuntaron un 1,33%.