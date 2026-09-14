La mayor refinería de África sale a bolsa en Nigeria para recaudar 1.400 millones de euros

Guardar

Nairobi, 14 sep (EFECOM).- La refinería Dangote de Nigeria, la mayor de África y propiedad del hombre más rico del continente, salió este lunes a bolsa con una oferta pública inicial (OPI) de 2,15 billones de nairas (unos 1.400 millones de euros), convirtiéndose en la primera refinería en estrenarse en la bolsa de valores nigeriana.

La oferta, abierta hasta el 13 de octubre, incluye 4.100 millones de acciones ordinarias a 525 nairas (0,34 euros) por acción, y se requiere de una suscripción mínima de diez acciones valoradas en 5.250 nairas (3,43 euros), según publicaron medios locales.

PUBLICIDAD

En la OPI podrán participar inversores particulares e institucionales que cumplan con los requisitos necesarios.

"Compartimos íntegramente nuestra prosperidad con la gente. Por eso la llamamos 'Salida a bolsa del pueblo'. Sabemos que el viaje apenas ha comenzado", declaró Aliko Dangote, dueño del Grupo Dangote y la persona más rica de África, durante el acto de lanzamiento en la Bolsa de Valores de Nigeria, situada en la ciudad de Lagos (sur).

PUBLICIDAD

Dangote también dijo que pretende sacar a bolsa todas las empresas del grupo en un futuro, y abrió la puerta a su cotización en otros parqués del mundo.

Esta OPI brinda la oportunidad de invertir en la refinería ubicada en la zona de libre comercio de Lekki, cerca de Lagos, que el pasado junio superó por primera vez los 700.000 barriles diarios de procesamiento de crudo.

Actualmente, la planta está siendo ampliada y reformada para aumentar su capacidad hasta 1,4 millones de barriles en los próximos treinta meses, según la propia compañía.

La refinería inició la producción de combustibles en 2024 y desde entonces ha incrementado progresivamente la fabricación de gasolina, diésel y combustible para aviación.

No solo abastece al mercado nigeriano, sino que también exporta a otros países africanos, así como a mercados de Europa, EE.UU. y Arabia Saudí, según la empresa.

Dangote alcanzó su plena capacidad semanas antes de que estallara la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, y ha ayudado a Nigeria a ganar autosuficiencia en el suministro de combustible y a reforzar su seguridad energética.

El pasado julio, la empresa informó de que logró recaudar 2.500 millones de dólares por parte de inversores privados para financiar sus planes de expansión en lo que, según Dangote, "se cree que es la mayor inversión privada divulgada públicamente en África".

PUBLICIDAD

La refinería es considerada una de las mayores infraestructuras industriales construidas en África.