La Comunidad de Madrid levanta la suspensión cautelar del Estadio de Vallecas

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La Comunidad de Madrid ha levantado este lunes la suspensión cautelar del Estadio de Vallecas después de analizar la segunda auditoría encargada para comprobar el estado de las instalaciones, que concluye que el recinto se encuentra ya en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario, por lo que el Rayo Vallecano podrá volver próximamente a disputar sus partidos en su campo.

Según informa la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la nueva auditoría concluye que "las instalaciones inspeccionadas se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario" y constata "una mejora material y documental muy significativa" respecto a la situación reflejada en el primer informe.

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La Comunidad ha subrayado que la mayor parte de las actuaciones correctoras se han producido después de las decisiones adoptadas por la Consejería a raíz de la primera auditoría, que detectó una situación que "comprometía la seguridad y operatividad del recinto".

El levantamiento de la suspensión abre así la puerta al regreso del conjunto franjirrojo a Vallecas, después de que haya tenido que disputar fuera de su estadio sus primeros partidos como local de la temporada.

SIGUE ADELANTE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN

La decisión de permitir nuevamente el uso del estadio no supone, sin embargo, el cierre del procedimiento administrativo abierto contra el Rayo Vallecano.

La Comunidad ha confirmado que seguirá adelante con el expediente de extinción de la concesión al Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva por lo que considera un "incumplimiento grave" de sus obligaciones.

El consejero del ramo, Mariano De Paco Serrano, ya había avanzado este mismo lunes que ambas cuestiones discurrían de forma independiente y que, aunque los problemas que afectaban al estadio hubieran sido subsanados, el Ejecutivo regional mantendría el procedimiento de extinción por los incumplimientos previos atribuidos al club.

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"Es verdad que el club en este último tiempo ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento", había señalado el consejero horas antes de conocerse la decisión definitiva.

LA AUDITORÍA LLEGÓ EL SÁBADO

La segunda auditoría fue remitida el pasado sábado a las 17.41 horas a la Consejería por Instalaciones Cedial, la misma empresa encargada de elaborar el primer informe, y había sido firmada ocho minutos antes, a las 17.33 horas.

El documento ha sido remitido además al Colegio de Ingenieros. La resolución firmada este lunes por De Paco llega después de que la Dirección General de Deportes haya emitido los informes preceptivos necesarios para adoptar la decisión.

La Comunidad había insistido durante las últimas semanas en que no permitiría el regreso del equipo hasta disponer de un documento técnico definitivo que acreditara que los problemas señalados inicialmente habían sido corregidos.

Horas antes de conocerse el levantamiento de la suspensión, De Paco había señalado en una entrevista en Telemadrid que veía complicado que el Rayo pudiera regresar ya para el partido de este martes, aunque confiaba en que el siguiente encuentro como local, previsto para octubre, sí pudiera disputarse en Vallecas si la auditoría confirmaba que las deficiencias habían sido subsanadas.

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DESDE FINALES DE JULIO SIN JUGAR EN VALLECAS

El 'exilio' del Rayo se remonta al mes de julio, cuando la Comunidad dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata después de que una primera auditoría detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

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El informe recogía problemas en ámbitos como los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y las condiciones higiénico-sanitarias. La Comunidad atribuyó además al Rayo incumplimientos en sus obligaciones de mantenimiento y en la aportación de documentación requerida.

La tensión aumentó cuando técnicos y operarios enviados por el Gobierno regional no pudieron acceder al estadio para iniciar las actuaciones urgentes. La Comunidad llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional contra el club por impedir la entrada de su personal.

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Tras varios intentos fallidos y una posterior reunión entre De Paco y el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, los técnicos autonómicos pudieron acceder finalmente a las instalaciones y comenzaron las comprobaciones.

El enfrentamiento continuó posteriormente con acusaciones cruzadas. El Rayo llegó a acusar a la Comunidad de mantener "oculto" durante más de siete meses el informe que motivó la suspensión, mientras que De Paco respondió calificando la postura del club como un "intento desesperado de tapar la realidad" y acusándole de actuar con "mala fe".

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DOS PARTIDOS COMO LOCAL EN BUTARQUE

La imposibilidad de utilizar Vallecas ha obligado ya al Rayo a disputar partidos como local en el Estadio Ontime Butarque de Leganés. El primero fue frente al Deportivo Alavés en agosto, después de que LaLiga rechazara la petición del club para aplazar el encuentro.

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El Rayo volvió a ejercer como local en Butarque el pasado 5 de septiembre frente al Racing de Santander, partido que terminó con victoria franjirroja por 3-2.

Ese mismo día, cerca de 2.500 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno recogidos por Europa Press, marcharon por Puente de Vallecas para reclamar la salida de Presa y el regreso del equipo a su estadio bajo el lema 'El Rayo es de Vallekas o no será'.

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También los jugadores han trasladado públicamente su deseo de regresar. El extremo Álvaro García aseguró la pasada semana que la plantilla necesita volver "cuanto antes" a Vallecas y reconoció la dificultad que está suponiendo para el equipo y su afición disputar sus encuentros como local lejos del barrio.