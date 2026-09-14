Jorge Quiroga: "Ampliar estado de excepción retrasará reforma constitucional en Bolivia"

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La Paz, 14 sep (EFE).- El expresidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó este lunes que una posible ampliación del estado de excepción por otros 90 días atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.

Quiroga dijo a los medios de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, que si no se reforma la Constitución, no se profundizará la autonomía regional, la digitalización y la reforma judicial en Bolivia, además de que "no va a llegar la inversión externa" para el cambio energético en el país.

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A principios de septiembre, las fuerzas políticas del Legislativo, entre ellas Libre de Quiroga, alcanzaron un acuerdo para la reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009, que debe discutirse en la Cámara de Diputados y el Senado para que luego se convoque a un referéndum.

La Carta Magna boliviana establece que no podrá hacerse ninguna reforma a su contenido mientras esté vigente un estado de excepción.

Asimismo, el exmandatario dijo que "no se ha visto" la aplicación del estado de excepción vigente y que, a su juicio, la prórroga de la medida no es una garantía para mantener la "tranquilidad social".

Quiroga mencionó que la vía que debe seguir el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, es "rendir cuentas" ante el Parlamento sobre la aplicación del estado de excepción y "explicar por qué quieren prorrogar una medida que no ha demostrado ser efectiva".

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En la víspera, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que el Ejecutivo presentará al Legislativo un decreto supremo para la ampliación del estado de excepción.

Esta acción se suma a la aprobada hace unos días por la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que emitió una resolución para ampliar la medida por otros 90 días, la cual deberá debatirse primero en la Cámara Baja y luego en el pleno del Legislativo.

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Los legisladores afines al oficialismo sostuvieron que el planteamiento se debe a la necesidad de alentar la recuperación económica del país ante los anuncios de movilizaciones de parte de algunas organizaciones sociales.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Paz.

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El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días. EFE