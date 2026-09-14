Jesús Castro cuenta todos los detalles de su regreso a España

Jesús Castro. Raúl Terrel / Europa Press Tenis, tenista, partido, caja magica 22/11/2019 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD RAÚL TERREL / EUROPA PRESS

Guardar

Las últimas noticias de Jesús Castro llegaban hace unos meses desde México y hablaban de su ruptura sentimental, sólo unos meses después del nacimiento de sus mellizos, y ha sido en la tarde de este lunes cuando el intérprete gaditano ha reaparecido en España, sentándose con Sonsoles Ónega en el plató de su programa a la que ha contado sus novedades profesionales y personales, que no son pocas.

'El Niño' ha repasado su trayectoria profesional en nuestro país y ha desvelado que la falta de trabajo le hizo emigrar al país azteca donde encontró, no sólo una ristra de trabajos, sino también el amor junto a la modelo Camila Canto. La mujer de su vida, como así la ha definido, y con la que decidió formar una familia. Fue en marzo, varias semanas antes de lo previsto, cuando la pareja dio la bienvenida a sus hijos. "Es el papel más importante de mi vida y el que más quiero disfrutar", ha confesado en 'Y ahora Sonsoles'.

PUBLICIDAD

El comienzo de la paternidad fue complicado, los niños estuvieron en la incubadora durante algo más de un mes: "Fue durísimo", ha explicado Castro que ha admitido que en cierto modo se sintió solo al no poder estar acompañado por los suyos. "No es fácil no tener una red de apoyo y no tener a nadie a quien contarle lo que estás pasando", ha reconocido. Finalmente, y cuando los bebés ya tuvieron el alta, se vio sobrepasado por todo y la pareja se resintió por lo que rompieron.

Han sido unos pocos meses separados y ya desde España, con varios proyectos en la agenda, Jesús ha anunciado que ha vuelto no sólo con trabajo, sino con el corazón lleno. Han retomado la relación hace relativamente poco y el siguiente paso es que Camila y los niños vengan a vivir a España: "Sin ella me falta algo, formamos un gran equipo, aunque a veces nos sentimos superados, pero hemos decidido estar juntos".

PUBLICIDAD