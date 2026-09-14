Iglesia de México pide justicia por desaparecidos y fin a la violencia en Fiestas Patrias

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Ciudad de México, 14 sep (EFE).– La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo este lunes un llamado urgente a las autoridades del país para que la libertad no sea tratada como una "concesión sino garantía", al tiempo que exigió frenar la violencia, responder por las personas desaparecidas y proteger la libertad de expresión en vísperas de las Fiestas Patrias y del próximo ciclo electoral.

A través del mensaje "Llamados a la libertad", emitido con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, los obispos señalaron que el país llega a este 2026 con "pasos construidos" en materia de derechos, pero advirtieron sobre "heridas abiertas" que siguen afectando a la sociedad, como el crimen, la impunidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

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"A quienes gobiernan, en todos los órdenes, les pedimos que la libertad no sea concesión sino garantía; que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa; y que se escuche a las víctimas", enfatizó la cúpula eclesiástica en su comunicado, en el que también instó a la ciudadanía a "amar a México" y cuidar a los sectores más vulnerables.

De cara al nuevo proceso electoral de 2027, el Episcopado pidió a los actores políticos mantener un debate público "a la altura del pueblo", que respete la pluralidad y la libertad de expresión, además de garantizar la labor y protección de los periodistas.

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La institución reivindicó el derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia al evocar el centenario del Conflicto Religioso o Guerra Cristera (1926-1929), al que calificaron como un choque "fratricida" que dejó como lección que la restricción de libertades lastima a la nación entera.

La Iglesia sostuvo que no es "huésped" en el país, sino parte de su tejido social a través de comedores, centros de derechos humanos, albergues para migrantes y tareas de reconstrucción de la paz y afirmó que buscan "denunciar sin odio" la situación que aborda el país.

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Este pronunciamiento de la Iglesia católica ocurre en un contexto marcado por una profunda crisis de violencia en México, donde la presencia del crimen organizado y la cifra de personas desaparecidas, que supera los 130.000 casos, según estimaciones del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y la Democracia (IMDHD), mantienen en constante exigencia de justicia a colectivos de familiares y a la sociedad civil.

El comunicado se publicó en el marco de las conmemoraciones del Grito de Dolores y la consolidación de la Independencia, en un escenario donde la jerarquía católica busca incidir en la agenda nacional frente a las inminentes elecciones de 2027. EFE

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