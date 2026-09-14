Felipe VI acepta la presidencia del Comité de Honor del VIII centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza

Guardar

El Rey Felipe VI ha aceptado la presidencia del Comité de Honor de los actos conmemorativos del VIII centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén).

La aceptación se formaliza mediante una credencial, fechada el pasado 4 de septiembre en el Palacio de La Zarzuela y firmada por Camilo Villarino, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, según ha informado este lunes en una nota la Diócesis jiennense.

PUBLICIDAD

El Obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, ha expresado su "profundo agradecimiento" a Felipe VI "por este gesto, que supone un honor especial y viene a realzar la celebración de los ocho siglos de historia y devoción a la Virgen de la Cabeza".

La presidencia del rey se incorpora, así, a un Comité de Honor en el que están representadas instituciones civiles y religiosas vinculadas a esta celebración. Entre sus miembros y junto al propio obispo, están también el presidente de la Diputación de Jaén, el alcalde de Andújar, el Nuncio del Papa, el Arzobispo de Granada, el General de los Trinitarios y el Presidente de la Cofradía Matriz de Andújar.

PUBLICIDAD

El Año Jubilar de este octavo centenario comenzará el 4 de octubre de 2026, con la apertura de la puerta santa del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Se prolongará hasta el 8 de diciembre de 2027, solemnidad de la Inmaculada Concepción, cuando está prevista su clausura.