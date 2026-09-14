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El Supremo de Colombia investiga a Cepeda por financiación irregular de las primarias

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha abierto una investigación contra el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de las primarias de su partido, Pacto Histórico.

El organismo investiga cómo se financió la consulta realizada en octubre de 2025, en la que Cepeda fue elegido como candidato de la formación progresista a las últimas elecciones presidenciales colombianas.

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La Sala de Instrucción ha ordenado de oficio la práctica de pruebas y la toma de declaraciones con el fin de determinar si se habrían presentado posibles hechos de corrupción relacionados con la financiación de la consulta.

El candidato de izquierda, Cepeda, fue derrotado por un estrecho margen --49,66 frente a 48,7%, poco más de 200.000 votos-- en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 21 de junio por el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella.

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