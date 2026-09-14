Tribunal argentino absuelve a exministro kirchnerista en caso de viviendas sociales

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Buenos Aires, 14 sep (EFE).- La Justicia argentina absolvió este lunes al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en un caso por el desvío de fondos destinados a viviendas sociales durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

En el mismo veredicto, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a José López, exsecretario de Obras Públicas, y a Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, a la pena de 2 años y 9 meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.

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El tribunal también halló culpables a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderado y exadministrador, respectivamente, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, organización a la que el Gobierno había asignado ente 2008 y 2011 los fondos para la construcción de viviendas dentro del programa 'Sueños Compartidos'.

La investigación judicial, que se inició en 2011, se centró en el desvío de parte de los fondos asignados al programa de viviendas sociales en diversos puntos del país hacia empresas de los responsables de la fundación.

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena de 6 años de prisión para De Vido, López, los hermanos Schoklender y Fatala como autores de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Según la Fiscalía, las obras se concentraron en provincias y ciudades vinculadas políticamente con el Gobierno nacional de ese momento. EFE