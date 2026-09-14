Agencias

EEUU deroga los límites a las emisiones para centrales eléctricas de gas y carbón

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Austin (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes la eliminación de algunos límites a las emisiones de efecto invernadero de las centrales que generan electricidad quemando carbón o gas, una polémica decisión que desecha la regulación aprobada en 2024 por la Administración de Joe Biden.

El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, realizó el anuncio durante la reunión de responsables de Energía del G20 en Houston, Texas, y aseguró que generará ahorros superiores a los 300.000 millones de dólares para los hogares estadounidenses.

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La decisión está en línea con otras políticas aprobadas por el actual Ejecutivo estadounidense que vienen subrayando el negacionismo climático de Trump y sus colaboradores más cercanos. EFE

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