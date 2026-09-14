Putin quiere mostrar al mundo el apoyo total de los rusos a la guerra, según opositora

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Moscú, 14 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, quiere mostrar al mundo "el apoyo total" de los rusos a la guerra en Ucrania con la aplastante victoria del partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), en las elecciones legislativas del domingo, comentó a EFE Yelena Kotiónochkina, dirigente opositora exiliada en Lituania.

"Para Putin es importante mostrar al mundo el apoyo total de los rusos al régimen y a la guerra", señala Kotiónochkina, una de las líderes de Rusia Pacífica, el primer partido creado por la oposición en el exterior.

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Ahora que las encuestas muestran que un 59 % de los rusos desea el pronto inicio de negociaciones de paz, RU necesita más que nunca revalidar la mayoría constitucional en la Duma o cámara de diputados.

"La jefa de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova, obtendrá el resultado necesario. Y Putin dirá: ¿Ustedes no reconocen los resultados de nuestras elecciones? ¿Y qué pueden hacer? Nada", apunta.

La opositora insiste en que "el resultado de la votación está planificado de antemano", por lo que Rusia Unida, que controla el Parlamento desde 2003, "no puede perder".

"La magnitud de la falsificación en las elecciones rusas es abrumadora", explica. La diferencia entre los lugares donde hay observadores independientes y aquellos donde no los hay siempre ha sido muy grande, aduce, pero ahora pronostica que habrá "muy pocos colegios limpios".

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Ese es el motivo de la exclusión del único partido que se opone a la guerra, Yábloko, cuyos índices de intención de voto se dispararon hasta el 9 % en vísperas de los comicios, según los sondeos oficiales. "Al Kremlin no le gustan los imprevistos, con lo que admite que el actual régimen y su guerra son impopulares", afirma.

Al mismo tiempo, dice no entender "qué es lo que teme Putin" cuando cuenta con "un millón de policías" y "muchos años de un afinado mecanismo de represión política".

Por ello, no comparte las críticas a los rusos por no rebelarse contra la dictadura de Putin. "Un ruso que se encuentre en el país no puede hacer nada. Sólo acabar en la cárcel o huir de Rusia. El miedo es total. En el siglo XXI nadie quiere que le encierren durante 7-10 años por hablar", explica.

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"¿Acaso los ciudadanos europeos están dispuestos a echárselo en cara? En Irán los opositores son asesinados o ejecutados. Allí la gente protesta mucho más, pero no hay resultados", dice.

Cientos de jóvenes acudieron al juicio contra Yábloko en el Tribunal Supremo, pero ella conoce a una pareja que sólo por ese motivo fue arrestada durante 10 y 15 días.

"Una vez cumplido el arresto, se marcharon de Rusia. Así terminan esas protestas aisladas. Los riesgos potenciales son enormes", señala. Sea somo sea, asegura que "cientos no son suficientes. Debe haber millones".

Recuerda que "en las dictaduras no suele haber revoluciones. En los años 80 el país tomó la vía de la democratización y la liberalización gracias al secretario general, Mijaíl Gorbachov (...) Las reformas vinieron desde arriba".

La oposición en el exilio propone a los rusos acudir a las urnas a las 12 del mediodía del domingo para "demostrar que el destino de Rusia no les es indiferente" y "estropear" la papeleta, ya que "una gran cantidad de papeletas inválidas demostrará que el apoyó a la guerra no es total".

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"Putin llamará victoria a cualquier resultado y el pueblo ruso se conformará, ya que está harto de la guerra", afirma.

Por ello, cree que Occidente debe incrementar justo ahora su apoyo a Ucrania. "Si Putin toma el Donbás o es expulsado de Ucrania no depende de nosotros, sino de Occidente. Para que se produzca un giro, se necesitan más armas y soldados", señala.

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Recuerda que la OTAN ya perdió la ocasión en septiembre de 2022, cuando se produjo la más exitosa contraofensiva ucraniana, y teme que la política de apaciguamiento del presidente de EE.UU., Donald Trump, sumado al hartazgo en Europa, "debilite el frente ucraniano" y acabe "desmoralizando" a Kiev.

Además, considera que Occidente debe respaldar en un futuro la democracia en Rusia con un Plan Marshall que demuestre a los rusos que "no serán abandonados a su suerte con los problemas" heredados de tres décadas autoritarismo.

En ese sentido, asegura, la oposición en el exilio debe convencer al mundo que lo mejor para la seguridad global es "una Rusia pacífica, un Estado democrático y de derecho".

Kotiónochkina está convencida de que "Rusia repetirá la senda soviética", pero insiste en que la clave es que los demócratas "no desaprovechen el momento" y no dejen que "el resentimiento" vuelva a apoderarse del alma rusa como ocurrió con la llegada de Putin al poder en 1999.EFE

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(foto)