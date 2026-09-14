Anuncio de serie previa con motivo de las elecciones legislativas rusas del fin de semana

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas rusas que se celebrarán del 18 al 20 de septiembre, la Agencia EFE enviará este martes una serie previa con la guía RUSIA ELECCIONES.

RUSIA ELECCIONES PAZ

PUBLICIDAD

Moscú - En las elecciones legislativas rusas está prácticamente prohibido votar a favor de candidatos pacifistas, se opongan categóricamente a la guerra en Ucrania o simplemente llamen a ambos bandos a declarar un pronto alto el fuego y a iniciar negociaciones de paz, ya que casi todos han sido excluidos por los tribunales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RUSIA ELECCIONES GUERRA

Moscú - El hartazgo con la guerra, el déficit de gasolina, el bloqueo de internet y el creciente número de víctimas civiles en la retaguardia debido a los ataques ucranianos se han convertido en una tormenta perfecta que ha provocado un desplome en los índices de popularidad del presidente, Vladímir Putin, y del partido del Kremlin, Rusia Unida, antes de las elecciones legislativas.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RUSIA ELECCIONES VOTO

Moscú - Millones de rusos críticos con el Kremlin afrontan un dilema, ya que dudan entre boicotear unas elecciones legislativas en tiempos de guerra con un claro ganador de antemano, Rusia Unida, acudir a las urnas para demostrar abiertamente su descontento o apoyar a cualquier candidato que reste votos al partido del Kremlin.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

RUSIA ELECCIONES KREMLIN

Moscú - El partido del Kremlin, Rusia Unida, controla con mano de hierro la Duma o cámara de diputados desde 2003 al más puro estilo del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), monopolio del poder legislativo que contrasta con su pobre imagen entre muchos ciudadanos rusos.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

EFE