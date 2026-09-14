China asegura que reunión entre Xi y Modi reafirma el impulso de la relación bilateral

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Pekín, 14 sep (EFE).- El Gobierno chino aseguró este lunes que la reunión que mantuvieron este sábado el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, en los márgenes de la cumbre BRICS que los reunió en Nueva Delhi, supone una "reafirmación" por parte de ambos líderes del impulso de la relación bilateral.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó en una rueda de prensa que ambos mandatarios se han reunido ya durante tres años consecutivos, tras las cumbres previas de Kazán (2024) y Tianjin (2025) que "marcaron un nuevo punto de partida y rumbo para las relaciones chino-indias".

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Guo indicó que ambos líderes coincidieron en que, como los dos países más poblados del mundo y miembros importantes del Sur Global, deben "centrarse en el desarrollo como el mayor denominador común, reforzar los intercambios de amistad y la cooperación de beneficio mutuo, y mejorar la base de opinión pública que sustenta la relación bilateral".

Asimismo, informó de que acordaron resolver "de forma equilibrada" sus respectivas preocupaciones económicas y comerciales, así como salvaguardar conjuntamente la paz y la tranquilidad en la zona fronteriza que comparten en el Himalaya, donde en 2020 un enfrentamiento militar en el valle de Galwan dejó soldados muertos en ambas partes y provocó la peor crisis diplomática en décadas.

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El encuentro llega menos de tres semanas después de que representantes especiales de ambos países celebraran en Pekín una nueva ronda de negociaciones fronterizas y acordaran abrir dos canales militares adicionales y reforzar la cooperación en comercio fronterizo y ríos transfronterizos.

"La mejora y el desarrollo de las relaciones chino-indias no solo son bien recibidos por los más de 2.800 millones de habitantes de ambos países, sino que también responden a la necesidad de reforzar la cooperación del Sur Global", enfatizó Guo.

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Según el portavoz, durante la reunión, Xi señaló que debían calibrar el rumbo de sus relaciones con un "reconocimiento estratégico objetivo y racional" y "ayudarse mutuamente a triunfar con una filosofía de cooperación de beneficio mutuo".

Pese a la mejora paulatina en sus relaciones con el restablecimiento de vuelos directos y la flexibilización de visados, ambos países mantienen elevados despliegues militares en la línea de control del Himalaya y restricciones indias sobre las inversiones chinas. EFE

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