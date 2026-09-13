Xi llama a los BRICS a liderar la innovación, la paz y una gobernanza global más justa frente al unilateralismo

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El presidente de China, Xi Jinping, ha instado este sábado a los países miembro de los BRICS a asumir un papel de liderazgo ante las transformaciones del escenario internacional y a impulsar una cooperación mas estrecha en innovación, paz, intercambio entre civilizaciones y gobernanza global.

Durante su intervención en la XVIII Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi, Xi ha reivindicado las dos décadas de cooperación del grupo y ha defendido que el bloque debe situarse "del lado correcto de la historia" para contribuir a configurar un orden internacional más justo y equitativo.

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El mandatario chino ha destacado que los BRICS se han consolidado durante estos 20 años como una de las principales plataformas de cooperación para los mercados emergentes y los países en desarrollo. A su juicio, el grupo ha demostrado su capacidad para afrontar conjuntamente crisis financieras, la pandemia de la COVID-19, el cambio climático y otros desafíos internacionales.

Xi ha señalado además que la expansión de los BRICS y el desarrollo de mecanismos de cooperación en áreas como el comercio, las inversiones, las finanzas y la tecnología han situado al bloque en una nueva fase, caracterizada por una cooperación "de alta calidad".

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El presidente chino ha enmarcado esta evolución en un escenario internacional marcado por profundas transformaciones, con un reciente peso del denominado Sur Global y un notable avance de la multipolaridad, pero también por el auge del unilateralismo y la política de poder. En este contexto, ha advertido de un deterioro de los mecanismos internacionales para afrontar los déficits de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza.

Frente a esta situación, Xi ha defendido las iniciativas impulsadas por China en materia de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza global, y ha reclamado que los BRICS desempeñen un papel pionero en la construcción de "una comunidad con un futuro compartido para la humanidad".

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APUESTA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Como primera prioridad, Xi ha situado la innovación tecnológica y la transformación industrial, con especial atención al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). El presidente chino ha defendido que los BRICS deben reforzar su cooperación en este ámbito mediante el código abierto, la transparencia, la colaboración y el intercambio de conocimientos.

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Xi ha mencionado los esfuerzos de China junto a otros países para promover una organización internacional de cooperación en inteligencia artificial y centros destinados a facilitar la aplicación de esta tecnología, especialmente en los países del Sur Global.

En este sentido, ha propuesto una iniciativa de los BRICS centrada en una nueva industrialización impulsada por la IA, con el objetivo de ampliar la cooperación en investigación y desarrollo, aplicaciones tecnológicas y cadenas industriales de suministro.

El líder chino también ha cargado contra las estrategias destinadas a restringir la interdependencia económica y tecnológica. "Los hechos demostrarán que la desvinculación y la interrupción de las cadenas de suministro no frenarán nuestro proceso de desarrollo, y que defender la mentalidad de "patio pequeño, valla alta" solo nos encerrará y dividirá al mundo", ha afirmado.

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DEFENSA DE LA PAZ

Xi ha reclamado asimismo que los BRICS se conviertan en un actor de referencia para preservar la paz y la estabilidad internacionales, y ha atribuido parte de la actual inestabilidad al debilitamiento del orden internacional surgido tras la II Guerra Mundial y al incumplimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

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Así las cosas, el mandatario chino ha abogado por una concepción de la seguridad basada en su carácter común, integral, cooperativo y sostenible, al tiempo que ha rechazado la lógica de bloques, la mentalidad de la Guerra Fría, las violaciones de la soberanía y las injerencias en asuntos internos.

INTERCAMBIO CULTURAL

El tercer ámbito señalado por Xi ha sido el diálogo entre civilizaciones. El presidente chino ha defendido que la diversidad cultural de los BRICS debe convertirse en un elemento de cohesión y ha llamado a promover los valores comunes de la humanidad, el intercambio y la coexistencia pacífica.

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Entre las propuestas planteadas figura la celebración de un Foro de Intercambio entre Pueblos de los BRICS para compartir experiencias de gobernanza. También ha apostado por ampliar la cooperación cultural, turística y educativa y por incrementar los intercambios entre jóvenes y ciudadanos de los países miembros.

REFORMA DE LA GOBERNANZA GLOBAL

La cuarta prioridad señalada por el dirigente chino corresponde a la reforma de la gobernanza mundial. Xi ha sostenido que los BRICS deben contribuir a democratizar las relaciones internacionales y avanzar hacia un sistema "más justo y equitativo", al tiempo que ha defendido la centralidad de la Organización de Naciones Unidas.

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En esta línea, ha rechazado la retirada de organizaciones y tratados internacionales y la creación de estructuras paralelas. En materia comercial, por ejemplo, ha respaldado el sistema multilateral articulado en torno a la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como su reforma, y ha criticado el uso abusivo de los aranceles y las medidas proteccionistas.

Del mismo modo, ha reclamado una mayor participación de los países del Sur Global en la definición de las reglas internacionales sobre ámbitos emergentes como el ciberespacio, el espacio ultraterrestre o las profundidades marinas.

CHINA ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA EN 2027

En la parte final de su intervención, Xi ha presentado la solidaridad y la cooperación como los principales motores del desarrollo de los BRICS durante sus dos primeras décadas, y ha llamado a sus miembros a mantener una relación basada en la sinceridad, el diálogo y la búsqueda de consensos, respetando las preocupaciones fundamentales de cada país y gestionando mediante la comunicación las diferencias existentes.

China asumirá el próximo año la presidencia de los BRICS y organizará la XIX Cumbre del grupo. Xi ha asegurado que Pekín utilizará esa responsabilidad para reforzar los consensos entre los miembros y definir las prioridades futuras de la organización.

El objetivo, ha concluido, será "dar paso a la tercera década dorada de la cooperación de los BRICS y abrir un futuro prometedor de prosperidad y progreso compartidos".