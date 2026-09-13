Al menos un muerto y tres heridos en ataque a un buque mercante iraní en el golfo Pérsico

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Teherán, 13 sep (EFE).- Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque perpetrado este domingo contra un buque mercante iraní cerca de la isla de Hengam, en el golfo Pérsico, en medio de la nueva escalada entre Teherán y Washington en el estrecho de Ormuz.

El buque fue atacado esta madrugada en la zona situada entre la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz, en la sureña ciudad iraní de Qeshm, según informó el gobernador de la ciudad, Hosein Amir Teimuri, en declaraciones recogidas por la televisión estatal.

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Sin embargo, el funcionario no dio más datos sobre el incidente ni sobre su posible autoría y agregó que "se anunciarán más detalles posteriormente".

Desde principios de septiembre se ha producido un importante intercambio de ataques contra petroleros entre Irán y Estados Unidos, en medio de la escalada de tensión en torno al estrecho de Ormuz.

El sábado, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían impedido el paso de 100 barcos comerciales hacia o desde puertos iraníes durante los primeros dos meses del bloqueo marítimo a la República Islámica.

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EE. UU. e Israel lanzaron una guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, con ataques contra instalaciones nucleares, militares y civiles del país persa que han causado más de 3.400 muertos, entre ellos decenas de altos cargos, incluido el líder supremo, Alí Jameneí.

El conflicto continúa pese a los esfuerzos regionales para alcanzar un acuerdo de paz, mientras EE. UU. mantiene un severo asedio naval contra Irán en respuesta al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz impuesto por la República Islámica. EFE