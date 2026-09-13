Los BRICS abren con 10 países socios la última jornada tras su declaración por unanimidad

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Nueva Delhi, 13 sep (EFE).- Los once miembros de los BRICS ampliaron este domingo la mesa de su cumbre en Nueva Delhi con una segunda corona de países socios y otros invitados, una fórmula que permite al bloque ensanchar su alcance político sin incorporar de inmediato nuevos miembros de pleno derecho.

"Hoy, este auditorio reúne en un mismo lugar a diferentes continentes, culturas y trayectorias de desarrollo. Esto es una prueba de la creciente fuerza, el atractivo y la confianza sin precedentes en los BRICS", afirmó el primer ministro indio, Narendra Modi, al abrir la sesión ampliada.

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Kazajistán, Malasia, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia, Bielorrusia, Cuba y Bolivia integran la categoría de "países socios", creada para acercar nuevos gobiernos al bloque sin ampliar de inmediato su núcleo de miembros.

Varios de ellos participan en Nueva Delhi con representación de alto nivel, entre ellos el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev; el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim; la vicepresidenta ugandesa, Jessica Alupo, y el vicepresidente nigeriano, Kashim Shettima.

La sesión ampliada de este domingo reúne además a otros países invitados y representantes de organizaciones internacionales, dentro del formato de diálogo de los BRICS con el Sur Global.

La jornada llega después de la adopción unánime de la Declaración de Nueva Delhi, un documento de 140 puntos en el que el bloque respaldó un mayor peso de India y Brasil en la ONU, reclamó mantener el alto el fuego y el acceso humanitario en Gaza, condenó las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional y apoyó avanzar en el uso de monedas locales en operaciones entre sus miembros.

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El acuerdo pidió además "máxima contención" ante la escalada en Oriente Medio y reclamó trabajar para mantener el flujo del comercio mundial, las cadenas de suministro y la energía, sin mencionar expresamente el estrecho de Ormuz, Estados Unidos ni la guerra en Ucrania.

El sábado, el primer ministro indio, Narendra Modi, presentó una propuesta de diez puntos para reformar la gobernanza global y desmantelar lo que calificó como la "pirámide de privilegios" de las instituciones internacionales para sustituirla por una "plataforma de asociación".

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Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, lanzó una propuesta de paz de cuatro puntos para Oriente Medio y advirtió contra la fractura del orden internacional de posguerra.

Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos e Irán mantuvieron además una reunión bilateral al margen de la cumbre.

Este domingo, Modi tiene previstos encuentros con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; el mandatario egipcio, Abdel Fattah al Sisi, y representantes de Kazajistán, Filipinas, Burundi, Uganda y Nigeria. EFE

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