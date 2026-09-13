Al menos dos muertos y más de una decena de heridos en un ataque con drones a una zona industrial en Tatarstán

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Al menos dos personas han fallecido y otras doce han resultado heridas durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque con drones perpetrado contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk, en la República de Tatarstán, según han informado las autoridades regionales, que han confirmado daños tanto en instalaciones industriales como en edificios civiles.

El Gobierno de Tatarstán ha señalado que uno de los lanzamientos ha provocado un incendio en una empresa de la zona industrial afectada, si bien ha asegurado que las llamas han sido controladas y que la actividad productiva del enclave no se ha visto afectada.

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"El ataque ha provocado daños a instalaciones industriales y civiles. Se ha declarado un incendio en una empresa, está siendo controlado, la producción no se ha visto interrumpida [...] El impacto de un dron en un árbol causó daños a un coche que se encontraba al lado, con cuatro jóvenes dentro. Dos han muerto y los otros dos, han sido ingresados en hospital, en estado grave. También hubo cuatro heridos por ataque a un edificio residencial [...] En total, hay 12 heridos", reza un comunicado de las autoridades locales recogido por el diario 'The Kyiv Independent'.

Las autoridades no han precisado por el momento qué instalaciones industriales se han visto afectadas ni ha ofrecido un balance detallado de los daños materiales ocasionados.

No obstante, como medida preventiva, la autoridad aeronáutica rusa ha establecido durante la madrugada restricciones temporales a las operaciones en los aeropuertos de Nizhnekamsk, Kazán y Bugulma, alegando razones relacionadas con la seguridad del espacio aéreo.

Nizhnekamsk constituye uno de los principales polos industriales y petroquímicos de Tatarstán y concentra varias instalaciones estratégicas para el sector energético ruso. Entre ellas se encuentran las refinerías TANECO y TAIF-NK, además del complejo petroquímico Nizhnekamskneftekhim.

El ataque se produce en un contexto de intensificación de las operaciones con drones sobre territorio ruso en el marco de la guerra de Ucrania, con instalaciones energéticas e industriales entre los objetivos afectados en distintos episodios.