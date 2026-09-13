Un muerto y más de 30 desaparecidos por el naufragio de un barco en Vanuatu

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Bangkok, 13 sep (EFE).- Una persona murió y más de 30 permanecen desaparecidas tras el naufragio de un barco frente a la costa de Vanuatu, en la región melanesia del Pacífico sur, informó este domingo la oficina del primer ministro, Jotham Napat.

El ferri "MV Matui" zarpó el viernes con más de 40 pasajeros y tripulantes desde la isla Espiritu Santo, en el oeste del archipiélago, con destino a la isla de Ambae, en la región central del país, en medio de un fuerte temporal.

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Las autoridades, que no han precisado cuándo sucedió el accidente, han rescatado con vida a 15 pasajeros, mientras que "más de 30 personas siguen desaparecidas en el mar", señala un comunicado publicado en Facebook.

"Nuestros corazones y oraciones están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", apunta el texto.

Según el diputado Matai Seremiah de la región de Luganville -la segunda ciudad más poblada del país y ubicada en el sur de Espíritu Santo- la búsqueda en mar abierto se centra en la costa sureste del país "hacia donde las corrientes podrían haber arrastrado a los supervivientes".

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"Esta tragedia parece ser consecuencia de los fuertes vientos y de la falta de atención a las alertas marítimas, así como posiblemente de negligencias, incluida la sobrecarga de la embarcación", remarca el comunicado oficial que insta a las navieras a aumentar la seguridad del trasporte marítimo.

El Gobierno señala que las autoridades han abierto una investigación para determinar los motivos del naufragio y sus posibles responsabilidades.

El transporte marítimo es fundamental en Vanuatu, una nación formada por un archipiélago de 80 islas, aunque la mayoría está deshabitada. EFE