Agencias

Trasladadas al hospital dos mujeres tras una agresión con gas pimienta en una parada de bus de Valladolid

Imagen 6GN6VHZUIFGQ3JODHNF5HEJG6Q
Guardar

Dos mujeres jóvenes han sido trasladadas al hospital tras una agresión gas pimienta en la parada de autobús de calle Doctrinos, en Valladolid capital, en la madrugada de este domingo, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 3.04 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de que seis personas habían sufrido esta agresión con gas pimienta.

PUBLICIDAD

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Local de Valladolid, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias soporte vital básico al lugar.

Finalmente, Sacyl ha trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid a dos mujeres de unos 25 y 30 años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Suecia vota en unas elecciones con ligero favoritismo de la oposición de centroizquierda

Infobae

Aumentan a seis los muertos y más de cien los evacuados de un barco en el mar de Java, Indonesia

Aumentan a seis los muertos y más de cien los evacuados de un barco en el mar de Java, Indonesia

Aumentan a más de 2.000 los desplazados llegados a Yibuti por el avance hutí en Yemen

Infobae

Empresa búlgara que vende armas a Ucrania atribuye a un sabotaje destrucción de un almacén

Infobae

Más de 500 soldados progubernamentales de Yemen han muerto en un mes de choques con hutíes

Infobae