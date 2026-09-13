Trasladadas al hospital dos mujeres tras una agresión con gas pimienta en una parada de bus de Valladolid

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Dos mujeres jóvenes han sido trasladadas al hospital tras una agresión gas pimienta en la parada de autobús de calle Doctrinos, en Valladolid capital, en la madrugada de este domingo, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 3.04 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de que seis personas habían sufrido esta agresión con gas pimienta.

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El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Local de Valladolid, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias soporte vital básico al lugar.

Finalmente, Sacyl ha trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid a dos mujeres de unos 25 y 30 años.