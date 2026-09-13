La junta militar tilda de "ilegítimo" al embajador de Birmania en la ONU y revoca sus credenciales

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La junta militar de Birmania ha tildado este domingo de "ilegítimo" al embajador del país ante Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, leal a la derrocada líder 'de facto' del país, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y ha revocado sus credenciales, en un momento en el que la organización sopesa si es reemplazado en el cargo.

El Ministerio de Exteriores birmano ha criticado las "actividades ilegales" de Moe Tun y ha recordado que "fue cesado" el 27 de febrero de 2021, días después del golpe de Estado que derrocó al Gobierno, dado tras las elecciones legislativas de 2020, en las que se impuso la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi.

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Así, ha indicado que el embajador birmano ante la ONU "no cumple órdenes y directivas emitidas por el Estado" y es culpable de actos de "traición", antes de agregar que, pese a todo ello, continúa en el cargo y trabajando desde la oficina de la misión birmana ante el organismo internacional.

La cartera ha reseñado que "se ha determinado que fondos por valor de 2,76 millones de dólares (cerca de 2,37 millones de euros) y 38.233 euros siguen en la cuenta bancaria de la misión de Birmania ante la ONU" y ha agregado que estos fondos "fueron retirados y usados sin autorización del Estado para fines personales".

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"Moe Tun debe explicar el uso de los fondos de la misión y presentar pruebas", ha dicho el Ministerio de Exteriores birmano, que ha reiterado sus acusaciones contra el diplomático por mantener sus contactos con el gobierno paralelo instaurado por la LND tras la asonada, que fue declarado "ilegal" por la junta militar de Birmania.

En este sentido, ha remarcado que el diplomático "actúa activamente como cómplice de actos terroristas al ocultar, defender y apoyar en el ámbito internacional operaciones violentas e ilegales dirigidas contra civiles inocentes, funcionarios públicos e infraestructura pública en Birmania", en referencia a ataques por parte de grupos rebeldes enfrentados a la junta.

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Por todo ello, ha hecho hincapié en que "la continuada representación de Birmania por parte de Moe Tun ante la ONU no supone un reconocimiento formal de su legitimidad" y ha reiterado que su estatus "ha sido revocado y retirado", por lo que sus declaraciones "no representan al Gobierno de Birmania o a su pueblo".

Naciones Unidas creó recientemente un comité de credenciales para determinar si acepta al candidato de Naipyidó para el puesto de embajador ante la ONU o si permite que Moe Tun continúe en el cargo, después de que haya ignorado desde hace cinco años los llamamientos de la junta, cuya legitimidad no reconoce, para que abandone el puesto y permita su reemplazo.

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