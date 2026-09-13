El RC Celta y el Concello de Vigo formalizan la concesión para 50 años del Estadio Abanca Balaídos

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El RC Celta y el Concello de Vigo han formalizado la concesión administrativa del Abanca Balaídos para un periodo de 50 años, ampliable hasta un máximo de 75 años, tras un acto celebrado en el propio estadio entre la presidenta del club celeste, Marián Mouriño, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

"Como recuerdo de este día, Marián Mouriño hizo entrega al alcalde de Vigo de una maqueta exclusiva del estadio, símbolo de la estrecha vinculación entre la instalación, el Celta y la ciudad", subrayó este domingo la entidad celeste en un comunicado de prensa.

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"La formalización del acuerdo supone un hito histórico para Balaídos, un recinto que forma parte inseparable de la historia del Celta y de la identidad de Vigo y que afronta ahora una nueva etapa con vocación de convertirse en un espacio deportivo, social y de ocio", añadió la nota.

Además, Mouriño admitió estar "muy emocionada de hacer realidad" lo que se había anunciado "hace unos meses". "Pero que tenía que seguir, por supuesto, el procedimiento de exposición pública y que hoy comentábamos sin ninguna alegación", advirtió la presidenta del Celta.

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"Esto es un convencimiento de toda la ciudad de que es importante para Vigo, que es importante para el Celta contar con esta concesión de 50 más 25 años que nos permite hacer de este estadio uno de los mejores estadios del mundo, un estadio que se hace con todas las comodidades y que vamos adaptando y construyendo juntos para que todo el mundo sienta que es su estadio y que lo representa como celtismo", agregó Mouriño.

"Estamos muy muy contentos, muy agradecidos con el Concello, con la corporación. El trabajo ha sido de todas las partes y de todos los equipos durante muchísimos meses, años y reuniones, pero una de las primeras cosas que dije era sentar las bases para los próximos 100 años del club, estos son 75. Con lo cual, muy orgullosa y muy contenta de regalarnos hoy este regalo enorme para el celtismo", zanjó Mouriño.

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