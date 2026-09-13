(Previa) Villarreal y Betis chocan con dinámicas contrapuestas

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El Villarreal CF y el Real Betis Balompié cerrarán en el Estadio de la Cerámica este lunes (21:00 horas) la jornada 5 de LaLiga EA Sports, duelo con dinámicas contrapuestas porque los castellonenses aún no han ganado ningún partido oficial desde que arrancó el curso 2026-27 y los sevillanos solo han encajado una derrota en cinco encuentros disputados.

Tras empezar el campeonato liguero con dos empates ante el Racing de Santander (2-2) y el Atlético de Madrid (2-2), el 'Submarino Amarillo' encadenó derrotas frente a Alavés (1-0) y Deportivo de A Coruña (2-3), una mala racha que creció recientemente por su derrota ante el Borussia Dortmund (3-2) en el inicio de la liguilla en la Champions League.

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El entrenador del 'Submarino', Iñigo Pérez, no parece en la picota pese a este mal arranque de campaña. De cara a esta nueva cita de Liga, tendrá que gestionar para su defensa titular las dudas en torno a Juan Foyth y Carlos Romero. Con solo dos puntos en la tabla, el Villarreal espera dar una alegría a su público ante un adversario poco propicio.

No en vano, el Betis lleva desde el 3 de octubre de 2021 sin perder a domicilio ante el 'Submarino' y está en plena racha positiva. Inició la Liga con dos victorias por la mínima, contra Real Sociedad y Valencia, y luego olvidó rápido su 5-2 recibido en casa del Levante porque días más tarde venció al Real Madrid (1-0) y en Champions League al Lille (2-3).

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Para este partido, parece que el entrenador bético Manuel Pellegrini alineará un once reconocible, pendiente de que el brasileño Antony dos Santos y el colombiano 'Cucho' Hernández se recuperen por completo para los planes de ataque, y también de que Diego Llorente juegue con una máscara debido a la fractura en su nariz que sufrió ante el Real Madrid.

--HORARIOS DEL LUNES EN LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.

Villarreal - Betis 21.00.