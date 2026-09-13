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El Rey Felipe VI acude al circuito de Madring para presenciar el Gran Premio de España de Fórmula 1

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El Rey Felipe VI ha acudido este domingo por la mañana, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, al circuito de Madring, donde se disputa la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, que vuelve a la capital española 45 años después.

Pasadas las 13.00 horas, Felipe VI accedió al 'paddock' del nuevo trazado madrileño acompañado por sus hijas, Doña Leonor y Doña Sofía, y fueron saludando a las diferentes autoridades presentes a su llegada, detrás del garaje de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el 'pit-lane'.

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Así, el Jefe del Estado saludó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida; al presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó; Carmelo Sanz de Barros, presidente del Senado de la FIA; o Luis García Abad, director general del Gran Premio.

Felipe VI, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía también recibieron el apoyo de una decena de aficionados que accedían a la vez y que aplaudieron a los miembros de la Casa Real, que podrán disfrutar este domingo de la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid en 45 años.

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El Rey también ha mantenido un encuentro con los dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, en el box de la FIA. Además, ha realizado el recorrido del circuito en vehículo de la organización, acompañados por José Vicente de los Mozos y Luis García Abad; y ha visitado el box del equipo McLaren.

Asimismo, está previsto que, minutos antes de comenzar la carrera, el Monarca y sus hijas se desplacen hasta la parrilla de salida para la interpretación del himno nacional. Al finalizar la prueba, Felipe VI hará entrega al campeón de la carrera del trofeo ganador.

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