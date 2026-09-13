Irán reitera antes de la reunión en Omán que la reapertura de Ormuz depende de que EEUU cumpla sus compromisos

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reiterado este domingo que la reapertura del estrecho de Ormuz depende de que Estados Unidos cumpla sus compromisos con el memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán, de cara a la reunión que se celebrará este lunes en Omán para abordar la situación en esta estratégica vía.

"El tema central de la reunión de mañana en Omán es la nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz", ha dicho Araqchi en una entrevista concedida al diario 'Al Arabi Al Jadeed', antes de agregar que Teherán "facilitará a los países participantes los detalles del acuerdo con Omán, así como los mapas correspondientes a la nueva ruta".

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Sin embargo, ha hecho hincapié en que este acuerdo con Omán "no implica, en modo alguno, la reapertura del estrecho de Ormuz", al tiempo que ha manifestado que "la condición impuesta por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz es que Estados Unidos retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento de Islamabad".

"Irán sostiene que la responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad regionales recae exclusivamente en los países de la región", ha defendido Araqchi, quien ha mostrado el deseo de Teherán de que el encuentro en Omán "allane el camino para futuras consultas sobre cuestiones de interés para los países de la región".

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Por su parte, el Gobierno de Bahréin aseguró el jueves que no participará en una reunión ministerial convocada en Omán, en medio de las afectaciones a la navegación a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Exteriores bahreiní indicó en un comunicado que Manama "no participará" en la reunión "ni será parte de ninguna reunión colectiva que incluya a Irán antes de que se restauren las relaciones diplomáticas entre ambos países", una postura ya comunicada a Omán, que ejerce labores de mediación.

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De esta forma, manifestó que "no puede haber un diálogo ignorando los hechos" y recordó que Bahréin ha sido objetivo de ataques "contra su infraestructura y bienes civiles" en el marco de la respuesta de Irán a la citada ofensiva, a la que respondió con bombardeos contra Israel y objetivos estadounidenses en la región de Oriente Próximo.

Manama subrayó que uno de estos ataques alcanzó un tanque de amonio, "lo que casi llevó a una catástrofe", y agregó que el reciente ataque contra un oleoducto en Arabia Saudí "confirma que los ataques contra instalaciones civiles y económicas sigue siendo un peligro presente, no un asunto del pasado".

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De esta forma, insistió en que "la seguridad y la estabilidad en la región no puede lograrse mirando para otro lado ante estos ataques, no puede ser comprada a través del silencio sobre las consecuencias, y no puede ser preservada a través de una política de apaciguamiento", al tiempo que reiteró la necesidad de garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

"Cualquier acuerdo sobre la navegación en el estrecho de Ormuz debe basarse en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ser adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI); preservar el derecho de paso en tránsito para todos los buques, sin discriminación, tasas ni permisos; y contar con la contribución de todos los Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golgo (CCG), dado que la seguridad de dicho paso está vinculada a la seguridad de sus suministros", zanjó.

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