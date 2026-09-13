Casi 60 años del grupo musical español Fórmula V: "Éramos importantes sin darnos cuenta"

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Javier Herrero.

Madrid, 13 sep (EFE).- Con algunas idas y venidas, el cantante Paco Pastor lleva desde 1967 interpretando los éxitos del grupo musical español Fórmula V, como 'Cuéntame', 'Eva María' y 'Vacaciones de verano', que ayudaron a configurar el primer pop español, una trayectoria de casi 60 años que, según anuncia, plantea cerrar con su actual gira y un último disco en vivo.

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"Éramos importantes, pero sin darnos cuenta. Por eso lo que hacíamos era vivir el momento y divertirnos. Es ahora, en esta gira, cuando estoy tomando conciencia de lo que significamos", cuenta orgulloso en una entrevista con EFE sobre el grupo, el primero español de gira en Hispanoamérica (1969), concretamente en Puerto Rico y Venezuela.

En aquella España encorsetada de la dictadura franquista, había pocos medios o referentes cuando uno quería hacer música. Con todo, tras la estela del éxito de Los Brincos, se empezaron a buscar jóvenes talentos.

Con Pastor al micrófono y compañeros como Quino de la Peña (guitarra principal), Mariano Sanz (bajo) y Tony Sevilla (batería), Fórmula V se fundó a partir de un grupo llamado Los Cambios.

"Mi primer contrato discográfico lo firmó mi madre porque yo aún era menor de edad", recuerda Pastor. El primer sencillo, 'Hoy es mi día de suerte', fue grabado en Milán.

"Nos metieron a cinco pardillos con la Orquesta Sinfónica de La Scala y no funcionó porque no éramos nosotros, querían que imitáramos a un grupo de éxito que se llamaban Turtles", añade sobre el que también fue su primer fracaso.

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La cosa cambió cuando entraron José Luis Armenteros y Pablo Herrero, dos de los grandes compositores de la música española y de buena parte de sus éxitos. Así publicaron 'La playa, el sol, el mar, el cielo y tú', con buena venta de copias.

"Lo de la canción del verano fue un invento de las discográficas, porque, efectivamente, era una época de más ocio, en el que se escuchaba más la radio y se vendía más; pero, de alguna forma, se nos clasificó", señala el cantante antes de reconocer que muchas de las grandes temas de Fórmula V apelaban a ese ambiente estival.

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Esa frescura y diversión es lo que proyectaban. "Éramos un grupo absolutamente sin ninguna pose, y el ser unos descerebrados cayó bien. Luego estaba la cosa de que, si salías en televisión, te veía todo el mundo. Y yo, que entonces tenía el pelo pelirrojo y con pecas, pues caí bien", dice Paco Pastor.

En 1969 llegó la que hoy considera su canción más importante, 'Cuéntame', la misma que acompañó durante años como cabecera a la serie de Televisión Española del mismo nombre y gran audiencia. "Refleja perfectamente el pop que se hacía en aquella época, con muy poco instrumento, casi todo directo, puro, y aún así suena rotunda y contundente", destaca.

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En una España en la que muchos no atisbaban a ver nunca el mar, ellos se recorrieron, no solo el país entero, sino también otros lugares como Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Perú. "Solo queríamos divertirnos. Ni se me pasaba por la cabeza que hoy estaríamos hablando de estas canciones", asegura.

En años sucesivos grabarían dos películas y vivirían el éxito de nuevas canciones como 'Eva María', 'En la fiesta de Blas', 'Cenicienta' y 'Carolina'. Pero en 1975 decidieron dejarlo.

"Se acabó porque estábamos quemados de las críticas. Nos atacaban mucho porque coincidió con la entrada del 'underground' y, claro, nosotros con 'La fiesta de Blas' frente a Pink Floyd...", reflexiona.

Pastor intentó seguir en la música con proyectos de otros estilos como el dúo Don Francisco y José Luis, luego en solitario. Mejor le fue en los años ochenta, cuando se embarcó en la incipiente industria del videojuego, llegando a ser director de Sega en España en la etapa de auge de la consola Mega Drive.

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En los años noventa, propició una alianza con otro grupo mítico, Los Diablos, y en los 2000 reformuló el grupo.

Igual que en aquel primer adiós, ahora desea dejar las cosas en un buen momento de forma. "Los conciertos nuestros no son de cantautor, ya me gustaría a mí una banquetita y la guitarrita, pero son dos horas dando todo y físicamente ahora todavía aguanto, la voz también, pero es mejor dejarlo aquí que el año que viene", argumenta Pastor EFE

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