El Rey Felipe VI visita el circuito de Madring para el Gran Premio de España de Fórmula 1

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El Rey Felipe VI visitó este domingo, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, el circuito de Madring, donde se disputa la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, que vuelve a la capital española 45 años después.

Pasadas las 13.00 horas, Felipe VI accedió al 'paddock' del nuevo trazado madrileño acompañado por sus hijas, Doña Leonor y Doña Sofía, y fueron saludando a las diferentes autoridades presentes a su llegada, detrás del garaje de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el 'pit-lane'.

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Así, el Jefe del Estado saludó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida; al presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó; Carmelo Sanz de Barros, presidente del Senado de la FIA; o Luis García Abad, director general del Gran Premio.

Felipe VI, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía también recibieron el apoyo de una decena de aficionados que accedían a la vez y que aplaudieron a los miembros de la Casa Real, que podrán disfrutar este domingo de la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid en 45 años.

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