Las Noches del Patrimonio completan su primer fin de semana con llenos absolutos en sus espacios monumentales

La novena edición de Las Noches del Patrimonio, una de las citas más destacadas del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), ha completado con "un gran éxito" de participación su primer fin de semana de programación.
A lo largo de los últimos dos días, catorce de las quince ciudades del GCPHE han abierto sus espacios patrimoniales en horario nocturno para acoger visitas guiadas, conciertos, espectáculos de danza contemporánea, teatro y talleres, entre otras actividades, congregando a miles de personas en torno a estas propuestas culturales.
PUBLICIDAD
El presidente del GCPHE, Rubén Viñuales, ha agradecido la respuesta que ha tenido esta iniciativa, destacando la importancia de acercar el patrimonio a la ciudadanía. "La gran aceptación que hemos registrado este año demuestra que existe interés, que nuestros espacios patrimoniales despiertan curiosidad y, sobre todo, que nos ofrecen nuevas formas de descubrir nuestras ciudades. Ese es, precisamente, el espíritu de Las Noches del Patrimonio".
Esta edición, además, ha supuesto una evolución con respecto a años anteriores. Por primera vez, la celebración se ha extendido a lo largo de dos noches; un cambio que Viñuales ha valorado positivamente. "La experiencia de este primer fin de semana nos confirma que ampliar las fechas ha sido un acierto. Nos ha permitido aumentar el número de actividades, distribuirlas mejor y, por lo tanto, ofrecer una experiencia más completa tanto a los visitantes como a nuestros propios vecinos".
PUBLICIDAD
En total, se han celebrado más de quinientas actividades gratuitas, incluidos los espectáculos del festival de danza Escena Patrimonio que, esta edición, ha reunido 31 actuaciones --9 de ellas estrenos absolutos--, además de talleres y encuentros con el público.
El director artístico del festival, Lorenzo Pappagallo, ha señalado que este año se ha puesto el foco en las "genealogías compartidas, en cómo distintas generaciones y tradiciones de la danza dialogan entre sí y con el patrimonio que las acoge". De esta forma, el público ha podido disfrutar de las actuaciones de artistas como Juan Berlanga, KOR'SIA, Roger Bernat, Elena Quesada, Manuel Liñán o Antonio Ruz, entre otros, en algunos de los espacios patrimoniales más destacados de las ciudades que conforman el GCPHE.
PUBLICIDAD
La programación también ha contado con la participación de Paradores --uno de los socios estratégicos del GCPHE--, que este año ha vuelto a organizar actividades en los establecimientos que la cadena tiene en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: desde actuaciones musicales hasta cenas con menú especial, visitas guiadas o catas gastronómicas.
Las actividades continuarán el próximo fin de semana --18 y 19 de septiembre-- en San Cristóbal de La Laguna, que tomará el relevo con dos noches de propuestas culturales, completando así la participación de las quince Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en esta edición.
PUBLICIDAD
GCPHE
El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) es la entidad que reúne a las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
PUBLICIDAD
A través de la colaboración entre sus miembros, el GCPHE impulsa estrategias comunes de conservación patrimonial, promoción turística y difusión cultural que fomentan el desarrollo sostenible y la preservación de estos enclaves excepcionales.