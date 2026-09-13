Irene Esser habla por primera vez de su relación con Iker Casillas: "Todavía estamos en eso"

Irene Esser posando en el photocall del Festival de la televisión de Vitoria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Irene Esser se ha convertido en uno de los grandes focos de atención tras salir a la luz su supuesta relación sentimental con Iker Casillas. La modelo y actriz venezolana ha reaparecido públicamente en el Festival de Televisión de Vitoria, donde ha participado en un coloquio sobre su trayectoria y ha atendido a los medios. En esta primera aparición tras conocerse su romance con el exfutbolista, Irene ha hablado por primera vez sobre su situación sentimental, aunque dejando claro que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático.

"Es bonito, es muy lindo", ha asegurado al ser preguntada por cómo está viviendo esta nueva etapa. La actriz ha explicado que siempre ha llevado bien la atención de los medios, pero que su vida personal prefiere mantenerla "muy privada" y "guardadita". Preguntada directamente sobre si su historia de amor está ya afianzada, la modelo ha sido prudente y ha respondido: "Bueno, todavía estamos en eso", confirmando así que ambos continúan conociéndose. Eso sí, no ha dudado al asegurar que se encuentra muy feliz, tranquila y en paz.

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Sobre la posibilidad de compartir afición por el fútbol con Iker Casillas, Irene ha sorprendido con su espontaneidad al reconocer: "Yo de fútbol no tengo idea", después de que la prensa le recordase la trayectoria del exguardameta. Una respuesta con la que ha evitado entrar en detalles sobre su romance, aunque sí ha dejado claro que se encuentra en un momento personal muy positivo. "Muy feliz", ha repetido ante las cámaras antes de continuar con su agenda en el festival.

Más allá de su vida sentimental, Esser ha hablado también con entusiasmo de su presente profesional y de sus ganas de seguir creciendo en España, país al que asegura querer mucho. De hecho, ha contado que recientemente rechazó una propuesta para trabajar durante ocho meses en Colombia porque quiere continuar construyendo su carrera en nuestro país. "Yo quiero trabajar aquí", ha explicado, dejando claro que apuesta por España y por seguir explorando nuevas oportunidades tanto en televisión y cine como en teatro. Una nueva etapa profesional y personal en la que, por sus palabras, la actriz se encuentra "súper feliz".

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