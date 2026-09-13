Podemos lleva esta semana al Congreso su plan económico, que incluye un súper público y expropiación de casas

Guardar

Podemos defenderá en el Pleno del Congreso de esta semana una iniciativa que desglosa las diferentes medidas económicas del partido, como impulsar la creación de un supermercado pública, bajar por decreto ley un 40% el precio de los alquileres y expropiar viviendas a grandes propietarios.

Se trata de una moción consecuencia de una interpelación que los 'morados' dirigieron en la anterior sesión plenaria al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y donde reclamaron al Ejecutivo una mayor acción para contener el repunte de inflación observado especialmente en agosto.

PUBLICIDAD

Además de las medidas mencionadas, el partido integrado en el Grupo Mixto también considera necesario impulsar todos los cambios legales y movilizar los recursos "que sean necesarios" para la "expropiación" del uso de viviendas turísticas ilegales para su incorporación al parque público de vivienda.

650.000 VIVIENDAS DE GRANDES PROPIETARIOS

La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, también pide al Gobierno proceder a la expropiación del uso de las 650.000 viviendas en manos de grandes propietarios para su incorporación al parque público de vivienda.

A su vez, la iniciativa reclama establecer mecanismos para topar los márgenes de beneficio de las grandes empresas distribuidoras de alimentos, especialmente en aquellos productos considerados básicos o esenciales, con el objetivo de garantizar precios asequibles para las familias.

En lo que se refiere a la creación de un supermercado público, Podemos quiere que se trate de una empresa de distribución que garantice el acceso a alimentos básicos a precios asequibles y contribuya a introducir competencia pública en el mercado de la distribución alimentaria y al control de los precios.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la formación insta a poner en marcha un plan estatal de gratuidad y reutilización de material escolar, que garantice gratuitamente a todo el alumnado, con independencia de la renta familiar o de la comunidad autónoma de residencia, los libros de texto y materiales escolares necesarios, mediante un sistema público de préstamo, intercambio y reutilización y la creación de bancos públicos de material escolar en los centros educativos.

Por último, el partido de Irene Montero e Ione Belarra quiere que se garantice en los centros públicos el acceso universal a materiales pedagógicos "diversos, duraderos, reutilizables y sostenibles", incluidos materiales manipulativos y recursos para metodologías activas y alternativas, así como impulsar medidas de conciliación durante el inicio del curso escolar, evitando que estos recursos y servicios dependan de la capacidad económica de las familias.

PUBLICIDAD