El escultor español que transformó un drama personal en arte con material de desecho

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Sevilla (España), 13 sep (EFE).- El español José Churriana puede presumir de ser el único escultor del mundo que tiene diez exposiciones simultáneas en diez salas, todo un récord para un artista que elabora sus obras desde hace casi 20 años con material que recoge de la calle, siempre con elementos de desecho.

De nombre real José Cortés Martínez, es una referencia en su estilo y muestra sus creaciones en diez centros cívicos de la ciudad de Sevilla.

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Todo lo que crea sale de su imaginación y de su capacidad de resiliencia, ya que comenzó a modelar para superar el drama de su divorcio.

Por calles y carreteras, se detiene a recoger todo lo que encuentra para llevarlo a su taller y conseguir una colección como la que se puede ver en el Centro Cívico La Buhaira con el título de 'Animales Imaginarios'.

Trozos de hierro, botellas, bolsas de plástico... Todos tiene una segunda vida artística en las manos de Churriana "gracias a una experiencia traumática" personal, dice a EFE.

Como la mexicana Frida Kahlo, el español Francisco de Goya y el noruego Edvard Munch, Churriana quiso salir de un problema sobrevenido usando el arte. "Surgió todo del trauma debido a la separación. Te encierras y te olvidas de las cosas, y surge esto: el arte, y, poco a poco, se va sacando a la luz una nueva vida".

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Pero él no quería ser, ni mucho menos, un artista convencional, sino que comenzó a ver en la chatarra una posibilidad de arte, y de ahí evolucionó a materiales como el plástico.

Lo cuenta con orgullo, también a los grupos de visitas guiadas de sus exposiciones en lugares como el patio del palacio mudéjar de la Avenida de la Buhaira sevillana.

Contrasta que, precisamente en una de las zonas donde la vivienda está más cara en la ciudad, él muestra arte que no le ha costado ninguna inversión, tan solo "estar en el taller dando puntaditas y viendo cómo se va formando una figura".

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José fue cocinero antes que escultor. Y de esa experiencia, con la paciencia de preparar a diario los platos más diversos, seguramente le vino la tranquilidad para realizar sus creaciones artísticas.

De sus obras, animales sobre todo, llama la atención un automóvil de juguete que hizo para su hijo, "sin ningún modelo", solo con lo que se le pasa por la cabeza, y con una habilidad más que llamativa para convertir chatarra en arte.

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Ahora, tras los primeros cuatro hierros con los que trabajó, se puede ver lo que sale de sus manos en diez espacios de Sevilla, algunos al aire libre, sobre todo con animales que inventan su cabeza y se convierten en realidad con su propio estilo. EFE

(foto) (vídeo)