Egipto e India buscan elevar a 12.000 millones de dólares su comercio e inversiones

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Nueva Delhi, 13 sep (EFE).- Egipto e India acordaron este domingo reforzar su asociación estratégica con el objetivo de elevar el comercio bilateral hasta los 12.000 millones de dólares y aumentar las inversiones de empresas indias en el país árabe, especialmente en manufactura, tecnología, energía limpia y automoción.

El compromiso fue abordado durante una reunión entre el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, y el primer ministro indio, Narendra Modi, celebrada al margen de la XVIII Cumbre de los BRICS, que tiene lugar en Nueva Delhi, según informó la Presidencia egipcia en un comunicado.

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Al Sisi destacó ante Modi las ventajas competitivas que ofrece Egipto para atraer capital indio, entre ellas su posición estratégica, una fuerza laboral cualificada y una amplia red de acuerdos de libre comercio. El mandatario también puso de relieve los incentivos disponibles en la Zona Económica del Canal de Suez y en otras zonas industriales.

Por su parte, Modi reafirmó el interés de Nueva Delhi en profundizar las relaciones económicas y políticas con Egipto y señaló que su Gobierno anima a las empresas indias a incrementar sus inversiones y a explorar nuevas oportunidades en el país norteafricano.

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Ambos dirigentes coincidieron además en la necesidad de fortalecer los vínculos entre las comunidades empresariales de los dos países para favorecer proyectos conjuntos, la transferencia de conocimientos y el intercambio de tecnología.

Las conversaciones abrieron nuevas perspectivas de cooperación para el sector privado en ámbitos considerados estratégicos para la transformación económica de ambos países, entre ellos las energías nuevas y renovables, el hidrógeno verde, los productos farmacéuticos y las tecnologías de la información.

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El encuentro se produce en un momento en que El Cairo y Nueva Delhi buscan aprovechar el impulso generado desde 2023, cuando elevaron sus relaciones al nivel de asociación estratégica.

El objetivo de llevar el intercambio comercial a 12.000 millones de dólares supone, en este contexto, profundizar la dimensión económica de una asociación en la que Egipto aspira a convertirse en una plataforma para las empresas indias interesadas en acceder tanto a los mercados africanos como a los de Oriente Medio y Europa.

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Durante el encuentro, Al Sisi reiteró la posición egipcia a favor de resolver las crisis mediante la negociación y las vías diplomáticas, así como de respetar el derecho internacional y la soberanía, unidad e integridad territorial de los Estados en referencia a la cuestión palestina.

Las posiciones expresadas por ambos dirigentes se producen un día después de que los líderes de los BRICS adoptaran por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi, en la que pidieron "máxima contención" ante la escalada en Oriente Medio y reclamaron evitar acciones que puedan agravar la situación. EFE

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