El Kremlin "no descarta" un reinicio en octubre de las conversaciones trilaterales con EEUU y Ucrania

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El Kremlin ha afirmado este domingo que "no descarta" un reinicio en octubre de las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania, al hilo de los avances obtenidos tras la visita realizada la semana pasada por enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, a ambos países para intentar desatascar el proceso de paz.

"No descartamos esa posibilidad", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, sobre un posible reinicio de estos contactos. "Estamos hablando del futuro próximo. Eso implica que octubre no puede ser descartado (como opción)", ha apuntado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Interfax.

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En este sentido, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov ha defendido durante la jornada que Moscú "no ha endurecido" su postura negociadora. "Los requisitos son los mismos. Nos gustaría que fueran satisfechos antes o después, preferiblemente cuanto antes", ha manifestado en una entrevista con la agencia de noticias Vesti.

"El proceso está en marcha y esperamos que antes o después lleve a resultados positivos", ha recalcado, en medio de un incremento de los ataques y las acusaciones cruzadas sobre la falta de avances en la vía diplomática para resolver el conflicto abierto en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

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