El ministro de Asuntos Sociales letón pierde el cargo tras conducir presuntamente borracho

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Riga, 13 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Sociales de Letonia, Reinis Uzulnieks, ha sido retirado de su puesto por su partido este domingo, tras ser detenido el sábado por la policía en la localidad de Ropazi, cerca de Riga, cuando presuntamente conducía borracho con una elevada tasa de alcohol en sangre.

La dirección de la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS) decidió en una reunión de emergencia retirarle del cargo, después de que según la televisión pública LRT diera positivo en un control de alcoholemia con un nivel de 3,09 g/l en sangre.

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La ZZS confirmó en sus redes sociales que Uzulnieks ha sido además expulsado del partido.

El supuesto nivel de intoxicación superaba en más del doble el nivel de 1,5 g/l en sangre que conlleva generalmente una pena de prisión y la confiscación del vehículo, si este es propiedad del conductor.

El límite de alcohol en sangre permitido para conducir en Letonia es de 0,5 g/l, por encima del cual, hasta los 1,5 g/l, se suele imponer como castigo una multa de varios cientos de euros y la suspensión del carnet de conducir por un periodo de hasta tres años.

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Uzulnieks, nacido en 1986, fue nombrado ministro de Asuntos Sociales por el anterior Gobierno, encabezado por la primera ministra Evika Silina, y mantuvo el cargo después de que esa coalición cayera el pasado mes de mayo, puesto que la ZZS permaneció en el nuevo Ejecutivo dirigido por Andris Kulbergs.

En el momento de la detención conducía, según los medios letones, un Škoda de 2022, un vehículo relativamente nuevo que, en caso de ser confiscado, será donado probablemente a Ucrania, en línea con la práctica habitual de las autoridades letonas. EFE

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