Gobierno del Yemen califica de "profundamente dolorosa" la derrota ante hutíes en mar Rojo

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Saná, 13 sep (EFE).- El gobernador del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen para la provincia petrolera de Marib, Sultán al Arada, reconoció este domingo que la derrota de las fuerzas progubernamentales en la costa meridional del mar Rojo frente a los rebeldes hutíes fue "profundamente dolorosa".

En una entrevista con la televisión estatal YemenTV, Al Arada, que es también miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial, afirmó que las derrotas territoriales frente a los hutíes forman parte del "vaivén de la guerra", al tiempo que aseveró que esto no hará descarrilar la campaña del Gobierno para recuperar la capital, Saná.

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En los últimos días, los hutíes han protagonizado importantes avances en la costa yemení del mar Rojo y se han hecho con el control del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima comercial de vital importancia y que ha cobrado aún más relevancia tras el bloqueo del estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra de Irán.

La ofensiva de los insurgentes, aliados de Teherán, ha provocado un repliegue de las fuerzas gubernamentales -apoyadas por Arabia Saudí-, aunque Al Arada afirmó que las tropas se están reorganizando para regresar al campo de batalla.

"Los avances, las retiradas y los reveses en el campo de batalla son inherentes a la guerra", dijo el funcionario, que manifestó su confianza en el Ejército yemení y en las fuerzas aliadas, así como en su capacidad para revertir la situación y recuperar el control de las zonas tomadas por los hutíes.

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Asimismo, reconoció que la ofensiva rebelde ha implicado grandes sacrificios, cuantiosas bajas -que no especificó- y pérdidas territoriales, aunque insistió en que el objetivo del Gobierno es "restaurar el Estado" y recuperar Saná, en manos de los hutíes desde el estallido de la guerra del Yemen en 2014.

Las Fuerzas de Resistencia Nacional (FRN), leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, revelaron este domingo que más de 500 de sus soldados han muerto y otros alrededor de 1.500 han resultado heridos en el último mes de enfrentamientos con los hutíes en la costa del mar Rojo. EFE

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