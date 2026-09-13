El primer ministro iraquí inicia una visita oficial a Francia invitado por Macron

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Bagdad, 13 sep (EFE).- El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, viajó este domingo a Francia, en su primer viaje oficial a la Unión Europea (UE) desde que asumió el cargo, invitado por el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de "reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación" entre ambos países.

Al Zaidi "partió de Bagdad hacia París, dando inicio a una visita oficial que abarca tanto a Francia como a Alemania", indicó en un comunicado la agencia oficial de noticias iraquí, INA, citando a la Oficina de Prensa del primer ministro.

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Anteriormente, el Gobierno iraquí había indicado en redes sociales que con París están abriendo "nuevas vías para la inversión, la cooperación y el desarrollo; mientras con Berlín están estableciendo asociaciones fundamentadas en el conocimiento, la tecnología, la industria y los intereses mutuos, todo lo cual respalda la trayectoria de desarrollo de Irak".

Es el primer viaje oficial de Al Zaidi a países de la Unión Europea desde que fue nombrado primer ministro de Irak el pasado mayo. Hasta ahora, ha realizado visitas a Estados Unidos, Catar, Irán y Turquía.

Según aseguró el pasado viernes su Oficina de Prensa, la visita oficial de Al Zaidi a Francia empieza este domingo con el objetivo de "fortalecer las relaciones bilaterales entre Irak y Francia y explorar vías para ampliar la colaboración en diversos ámbitos y sectores, especialmente en materia de energía y seguridad".

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"El lunes 14 de septiembre, Al Zaidi se reunirá con el presidente Macron para abordar diversas cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo", señaló la nota.

Asimismo, afirmó que ambas partes presidirán "una ronda ampliada de conversaciones entre las delegaciones iraquí y francesa con el fin de sentar las bases de nuevas asociaciones entre Bagdad y París".

"Debatirán los marcos generales de cooperación bilateral en áreas como la economía, la seguridad, la energía y la educación -contribuyendo así a los esfuerzos para afrontar diversos desafíos regionales e internacionales- y supervisarán la firma de varios memorandos de entendimiento en múltiples sectores", añadió. EFE

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