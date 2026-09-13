Detienen en México a operador logístico de una red de distribución de drogas en Washington

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Ciudad de México, 13 sep (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este domingo de la detención en el estado de Jalisco (oeste) de un operador logístico y coordinador de distribución de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en Washington, Estados Unidos.

La captura fue resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos, según informó el Gabinete de Seguridad de México, en un comunicado.

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El detenido fue identificado como Ángel Guerrero Carrillo, alias Canguro, integrante del Cartel Beltrán Leyva, facción Chapo Isidro, según informaron a EFE fuentes de seguridad.

El imputado "se desempeñaba como operador logístico y coordinador de distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos", precisó la nota.

En el arresto, en la ciudad de Zapopan, participaron agentes de la Secretaría de Marina (Marina), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la acción, las autoridades también aseguraron un arma de fuego, municiones y dosis de droga.

La detención se produce en medio de la presión sostenida de Estados Unidos sobre los carteles mexicanos por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Washington designó como terroristas en febrero de 2025 a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Por su parte, el Gobierno mexicano ha vinculado parte de sus operativos recientes a la cooperación bilateral y a compromisos de seguridad asumidos con EE.UU. para contener el flujo de fentanilo hacia ciudades estadounidenses.

México ha informado además que, desde febrero de 2025, la denominada Operación Frontera Norte ha dejado más de 14.000 detenidos y 9.829 armas de fuego decomisadas, además de cerca de dos millones de cartuchos. EFE