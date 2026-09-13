Cerrado el aeropuerto de Vilna tras la detección de un dron procedente de Bielorrusia

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Las autoridades de Lituania han cerrado este domingo el Aeropuerto Internacional de Vilna tras emitir una alerta por la entrada de un dron en el espacio aéreo lituano y se han movilizado aviones de combate de la OTAN en respuesta.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania ha emitido una alerta para la ciudad de Vilna, el distrito circundante homónimo y los distritos de Trakai y de Elektrenai, según ha recogido la agencia de noticias báltica BNS.

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La alerta ha sido enviada a los teléfonos móviles de la población instándola a refugiarse por riesgo de ataque de un dron y se han movilizado aviones de combate de la OTAN desde la Base de Zokniai.

Los radares apuntan a un posible dron, aunque por el momento no se ha confirmado, ha explicado el director del Centro Nacional de Gestión de Crisis, Vilmantas Vitkauskas. "La gente debería saber dónde está el refugio más cercano. El objeto no identificado continúa volando. La Fuerza Aérea ha tomado medidas para neutralizarlo", ha explicado a la emisora de radio LRT.

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Las Fuerzas Armadas han explicado que el objeto fue detectado a las 4.05 horas (hora local) cerca de Varena, procedente de Bielorrusia, y entró en el exclave ruso de Kaliningrado.