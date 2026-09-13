Autoridades ambientales suspenden contingencia por ozono en el Valle de México

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Ciudad de México, 13 sep (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) suspendió este domingo la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la sexta emitida en lo que va 2026.

Esta medida, anunciada ayer por la tarde, fue suspendida a partir de las 15:00 horas (21:00 GMT) de este domingo.

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En su último reporte, la Came informó que también quedan suspendidas las medidas extraordinarias aplicadas durante la Fase 1 de contingencia, activada para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir la emisión de contaminantes precursores de ozono.

El organismo explicó que durante la jornada de este domingo se presentó una mayor nubosidad que favoreció un incremento del viento, condiciones que prevé continúen durante las siguientes horas y eviten un nuevo aumento de las concentraciones de ozono.

"Las concentraciones de ozono que alcanzaron valores de 'Mala' calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo al norte y sur del Valle de México manifiestan una disminución", señaló la Came, aunque no precisó los niveles registrados.

La medida había sido activada la tarde de ayer, tras registrarse concentraciones horarias máximas de ozono de 161 partículas por billón (ppb) en la estación Benito Juárez (BJU) y 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ambas en Ciudad de México.

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En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental.

La sexta contingencia ambiental por ozono se produjo tras las registradas el 8 de enero, el 12 y 15 de febrero, 10 de marzo y 25 de abril. Además, el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y altas concentraciones de partículas suspendidas. EFE

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(foto)