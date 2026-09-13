Universitario desbanca al Deportivo Garcilaso como líder del Clausura peruano

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Lima, 13 sep (EFE).- Universitario de Deportes, al mando del técnico argentino Héctor Cúper, desbancó al Deportivo Garcilaso del primer lugar del Torneo Clausura peruano, al finalizar la novena fecha, en la que el equipo crema ganó por 1-2 el clásico contra Alianza Lima y el cuadro cusqueño cayó por 1-0 ante Sport Boys.

Al término de la jornada este domingo, la U ocupa el primer lugar con 20 puntos, seguido en la segunda plaza por Garcilaso, con 19; y en la tercera posición por el Melgar, con 17; los mismos que el Sport Boys, que es cuarto clasificado gracias al triunfo logrado con un solitario tanto de penalti de Christian Cueva.

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Garcilaso estaba obligado a ganar al Sport Boys para mantener la primera plaza del torneo tras el triunfo obtenido el sábado por Universitario en su visita a Alianza Lima, que se decidió con un tanto en el último minuto del argentino Lisandro Alzugaray.

Sin embargo, el equipo de Cusco salió derrotado de su visita al Sport Boys, que ha logrado remontar su derrotero inicial en una campaña donde parecía condenado al descenso.

También ha reaccionado con dos triunfos en las dos últimas fechas el Sporting Cristal, que en esta ocasión venció por 1-2 en su visita al Moquegua, con tantos de Santiago González y Miguel Araujo.

Este triunfo sitúa a Cristal en la quinta plaza del Clausura, con 16 puntos, y con opciones de entrar dentro de la pelea por ganar el torneo, pese a una temporada irregular que tiene crispada a su hinchada.

La novena fecha ha sido clave para comenzar a definir a los candidatos al título, pues los triunfos de Universitario y Melgar los han situado en la parte alta, a la vez que han alejado de la carrera a Alianza Lima y Cusco, respectivamente.

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Alianza Lima, que dirige el técnico argentino Pablo Guede, quedó relegado a la decimotercera plaza del torneo, con 13 puntos, después de adjudicarse el Torneo Apertura en la primera mitad del año.

Algo similar sucede con el Cusco, que quedó en la novena posición con 15 puntos tras perder por 0-1 contra Melgar, gracias a un solitario gol del delantero argentino Bernardo Cuesta. EFE